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Собственники «Дяди Денера» опубликовали график расчетов с владельцами облигаций

  • 11/11/2021, 11:34
Автор:
Новости Новосибирска
Приступить к перечислению денежных средств компания планирует в апреле 2022 года.

В рамках проведенных ранее переговоров с представителями владельцев облигаций собственники ООО «Дядя Денер» составили план реструктуризации обоих облигационных выпусков с ежемесячным частичным погашением тела облигационного займа и накопленного невыплаченного купонного дохода, с учетом ставки 6% годовых, начисляемых на остаток данной задолженности вплоть до ее полного погашения. По плану-графику с предполагаемым началом платежей, исходя из финансовых возможностей, ООО «Дядя Денер» предусматривает начало расчетов с апреля 2022 года, сообщил финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал». Судя по графику, оба облигационных займа, с учетом гашения тела займа, текущих процентов и просроченных НКД, эмитент планирует погасить до ноября 2029 года.

— Первым этапом должны стать переговоры с инвесторами первого выпуска облигаций. После обсуждения с ними предложенных параметров, в случае получения предварительного согласия от держателей 75% бумаг первого выпуска, будет объявлено общее собрание владельцев облигаций (ОСВО). Аналогичная процедура следом будет запущена и по второму выпуску облигаций, — говорится в сообщении. — Напомним, что юридически график реструктуризации может быть утвержден только после проведения общего собрания владельцев облигаций, которое проводится в форме заочного голосования.

Новости Новосибирска

«Дядя Денер» почти рассчитался с налоговой

Для получения контактов инвесторов первого выпуска эмитент ранее запросил актуальную выписку из реестра держателей. К работе по предварительным переговорам с инвесторами эмитент планирует подключить специалистов представителя владельцев облигаций первого выпуска — ООО «Монотон», а также обратиться за помощью к Ассоциации владельцев облигаций.

9 ноября, в рамках очередного судебного заседания, представитель ООО «Дядя Дёнер» передал в суд на рассмотрение предложение по возможному мировому соглашению с владельцами облигаций первого выпуска. В свою очередь ООО «Монотон» подало ходатайство о привлечении поручителей по первому выпуску в качестве третьих лиц. Следующее слушание назначено на 24 ноября.

— Единственным условием, которое эмитент озвучивает в качестве предварительного при обсуждении мирового соглашения, является снятие каких-либо требований к поручителям, что позволит ликвидировать данные юридические лица. Необходимость их ликвидации, по заявлению эмитента, обоснована желанием снять риски дополнительных проверок со стороны налоговой в будущем, — уточняет «Юнисервис Капитал».

Напомним, в рамках прямого эфира, 8 ноября, генеральный директор и соучредитель ООО «Дядя Денер» Антон Лыков обратился к инвесторам, в очередной раз подтвердив свою готовность прийти к мировому соглашению в части погашения задолженности по облигациям компании. Он также сообщил, что компании удалось достичь соглашения о реструктуризации текущих задолженностей со всеми своими кредиторами. Открытым остался только вопрос расчетов с владельцами облигаций, и эмитент готов приступить к решению данной проблемы.

Напомним, компания «Дядя Денер» вышла на облигационный рынок в 2018 году и разместила 1200 облигаций. Общий объем привлеченных средств составил 60 млн рублей. Как говорится в инвестиционном меморандуме эмитента, на тот момент директором ООО «Бердск ДД» был Антон Лыков, который также возглавлял ООО «Дядя Денер». Директором компании и одним из собственников «Теон» был Валентин Промовендов. В мае 2021 года ООО «Дядя Денер» допустило дефолты по двум своим облигационным займам. В июне ПВО по обоим выпускам, ООО «Монотон» и ООО «ЮЛКМ», подали исковые заявления в суд о взыскании с эмитента задолженности перед владельцами облигаций.

Фото с сайта ООО «Юнисервис Капитал»

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Рубрики : Финансы Бизнес

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Теги : облигации дефолт бизнес банкротство


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