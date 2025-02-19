Почти 860 млрд рублей лежит на вкладах новосибирцев

Сбережения жителей Новосибирской области, размещенные на счетах в банках (без учета счетов эскроу), за декабрь выросли на 7,8%. Такие высокие темпы прироста связаны с традиционным авансированием январских социальных платежей (в том числе пенсий и пособий на детей), выплатой годовых бонусов, а также повышенными ставками по вкладам, которые продолжают предлагать банки, пояснили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ. Напомним, в декабре 2024 аналитики ожидали очередное повышение ключевой ставки ЦБ и в некоторых банках ставки выросли до 24%.

Как сообщили Infopro54 в Сибирском ГУ ЦБ, по итогам 2024 года прирост составил 26% — до 858,9 млрд рублей, в том числе благодаря повышению доходов населения.

— На банковском рынке не первый месяц мы видим высокие ставки по вкладам, на это повлияло повышение ключевой ставки Банка России и конкурентная борьба банков за вкладчиков. Встречаются ставки выше 20% годовых. Такие уровни ставок позволяют компенсировать инфляцию и получить дополнительный доход, — отметила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

По ее словам, высокие ставки плюс страхование средств на вкладах на сумму до 1,4 млн рублей делает этот инструмент одним из самых привлекательных для сбережений.

Интерес новосибирцев к кредитованию в декабре предсказуемо упал. Необеспеченное потребкредитование снизилось на 3,8%, ипотека увеличилась на 0,5%. По итогам года банки все же оказались в плюсе. По необеспеченным кредитам портфель вырос на 3,8%, по ипотеке – на 5,4% (в 2023 году 31%).

Ранее независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев отмечал, что на депозитах в банках в регионе в денежном выражении сейчас лежат 116 тысяч двухкомнатных квартир, год назад — 90 тысяч.

При сохранении ставки ЦБ через пару лет на депозитах в регионе будет лежать 160 тысяч условных двухкомнатных квартир, а предложение на рынке недвижимости сократится, — предупреждал эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что интерес вкладчиков начинает смещаться от годовых к полугодовым вкладам.