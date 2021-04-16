Солнцезащитные средства: секреты здорового и красивого загара

Выбираем солнцезащитный крем по всем правилам

Ассортимент средств для защиты кожи настолько огромен, что обычному человеку бывает крайне трудно сориентироваться в таком многообразии и понять, что лучше для его эпидермиса. И тут на помощь страждущим приходят рекомендации ведущих дерматологов.

Любые кремы и лосьоны от чрезмерного загара следует приобретать только в сертифицированных организациях. Лучше всего для этого подходят аптеки. Купить солнцезащитные средства выгодно можно в сети «Добрая аптека» https://dobraya-apteka.kz/catalog/kosmetika-3247/solntsezashtitnie-sredstva-3289. В наличии косметика для кожи лица и тела со степенью защиты до SPF-50 включительно. Эффективно борется с фотостарением и позволяет получить ровный и эстетичный загар.

При выборе флюидов и эмульсий от солнечных ожогов обращают внимание на следующие факторы:

возраст человека;

состояние кожи;

длительность загара;

индекс ультрафиолета;

состав средства защиты.

Важно помнить, что универсального крема, который подходит всем и везде просто не существует. В каждом отдельном случае косметика подбирается только с учётом всех указанных выше опций.

SPF-фактор: степени интенсивности

Чтобы уберечь кожные покровы от ультрафиолетовых лучей UVB и UVA, была разработана шкала санпротектора. По этому критерию солнцезащитные средства подразделяются на 5 групп:

Базовый уровень. Имеют маркировку SPF 2-4 и предохраняют от 50-75% вредного излучения. Средний уровень. Задерживают 85% УФ. Обозначаются SPF 4-10. Высокий уровень. Степень защиты – 95%. Маркировка – SPF 10-20. Интенсивный уровень. Блокируют от 97% УФ. Отмечаются как SPF 20-30. Максимальный уровень. Санблок от 99,5% излучения. Стандарт SPF 50.

Фактически цифры, следующие за аббревиатурой – количество времени, которое пользователю разрешается находится под открытыми солнечными лучами.

Зависимость степени санпротектора солнцезащитного средства от типа кожи

Многие полагают, что, обладая смуглым эпидермисом, можно не бояться обгореть и принимать солнечные ванны в неограниченном количестве. На самом деле – это большое заблуждение. Тёмный тон говорит лишь о том, что в организме присутствует высокая концентрация меланина, выполняющего роль естественного барьера. Тем не менее, находясь на пляже, таким людям всё равно нужен крем не ниже SPF 20.

Для людей с другим типом дермы тоже есть свои рекомендации:

Светлокожим. Если лицо и тело быстро краснеет, показана степень защиты 30 – 40.

Страдающим аллергией на солнце. Когда после пребывания под открытым небом появляются красные пятна, используют максимальный санблок – 50 или 50+.

Обладателям сухих покровов. Здесь в составе крема необходимы санскрины с гиалуроновой кислотой.

Лицам с возрастной дермой. В этом случае не обойтись без антиоксидантов.

При жирной, склонной к образованию высыпаний коже, предпочтительны лёгкие текстуры, которые не забивают поры. Профессионалы советуют обратить внимание на гели, лосьоны, флюиды или спреи.

Вместо послесловия

Предотвратить солнечные ожоги и преждевременное старение кожи не составит особого труда, если использовать солнцезащитные средства правильно. Наносят крем не позднее, чем за 15–30 минут до начала инсоляции на всю поверхность лица и тела, не пропуская ни единого участка. После купания процедуру рекомендуется повторить.

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