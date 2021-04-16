Солнцезащитные средства: секреты здорового и красивого загара

Ассортимент средств для защиты кожи настолько огромен, что обычному человеку бывает крайне трудно сориентироваться в таком многообразии и понять, что лучше для его эпидермиса. И тут на помощь страждущим приходят рекомендации ведущих дерматологов.
Любые кремы и лосьоны от чрезмерного загара следует приобретать только в сертифицированных организациях. Лучше всего для этого подходят аптеки. Купить солнцезащитные средства выгодно можно в сети «Добрая аптека» https://dobraya-apteka.kz/catalog/kosmetika-3247/solntsezashtitnie-sredstva-3289. В наличии косметика для кожи лица и тела со степенью защиты до SPF-50 включительно. Эффективно борется с фотостарением и позволяет получить ровный и эстетичный загар.
При выборе флюидов и эмульсий от солнечных ожогов обращают внимание на следующие факторы:
Важно помнить, что универсального крема, который подходит всем и везде просто не существует. В каждом отдельном случае косметика подбирается только с учётом всех указанных выше опций.
Чтобы уберечь кожные покровы от ультрафиолетовых лучей UVB и UVA, была разработана шкала санпротектора. По этому критерию солнцезащитные средства подразделяются на 5 групп:
Фактически цифры, следующие за аббревиатурой – количество времени, которое пользователю разрешается находится под открытыми солнечными лучами.
Многие полагают, что, обладая смуглым эпидермисом, можно не бояться обгореть и принимать солнечные ванны в неограниченном количестве. На самом деле – это большое заблуждение. Тёмный тон говорит лишь о том, что в организме присутствует высокая концентрация меланина, выполняющего роль естественного барьера. Тем не менее, находясь на пляже, таким людям всё равно нужен крем не ниже SPF 20.
Для людей с другим типом дермы тоже есть свои рекомендации:
При жирной, склонной к образованию высыпаний коже, предпочтительны лёгкие текстуры, которые не забивают поры. Профессионалы советуют обратить внимание на гели, лосьоны, флюиды или спреи.
Предотвратить солнечные ожоги и преждевременное старение кожи не составит особого труда, если использовать солнцезащитные средства правильно. Наносят крем не позднее, чем за 15–30 минут до начала инсоляции на всю поверхность лица и тела, не пропуская ни единого участка. После купания процедуру рекомендуется повторить.
Dobraya Apteka предлагает полный ассортимент солнцезащитных средств по приятным ценам. Позаботьтесь о красоте и здоровье своей коже прямо сейчас, и она отплатит вам сияющим отражением в зеркале!
Фото с сайта pixabay.com
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