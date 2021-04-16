Почему бизнес уезжает из Новосибирска и приезжает в регион?

Миграционные тенденции

В 2019 году за пределы Новосибирской области мигрировали 210 юридических лиц, прибыли из других регионов на территорию Новосибирской области 388 организаций.

Как показывает анализ, проведенный экспертами УФНС по Новосибирской области, основными регионами, из которых мигрируют организации на территорию Новосибирской области, являются Кемеровская область (96), Алтайский край (44) и Москва (85). В эти же регионы чаще всего мигрируют юридические лица из Новосибирской области: Кемеровская область (48), Алтайский край (32) и Москва (32).

— Поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2019 году по организациям, мигрировавшим из Новосибирской области, в 2019 году составили 512 млн 286 тысяч рублей. Например, ООО «НБС», ООО «Дизайн Студия», ООО «Горно-Транспортная компания» уплатили в общей сумме 339 млн 452 тысячи рублей, в том числе по НДС — 168 млн 79 тысяч, налог на прибыль — 157 млн 589 тысяч, НДФЛ — 10 млн 380 тысяч, — пояснили в налоговой в ответ на запрос Infopro54.

Поступления в 2019 году в консолидированный бюджет Российской Федерации по организациям, мигрировавшим в Новосибирскую область в 2019 году, составили 573 млн 568 тысяч рублей. Например, ООО «Крона», ООО «ПромСервис», ООО «СК Альфа Регион» уплатили в общей сумме 229 млн 753 тысячи рублей, в том числе по НДС — 210 млн 211 тысяч, налог на прибыль — 12 млн 59 тысяч, НДФЛ — 4 млн 401 тысяча.

За 2020-й за пределы Новосибирской области мигрировали 176 юридических лиц, прибыли из других регионов на территорию Новосибирской области 266 организаций. Чаще всего бизнес по-прежнему переезжает из Кемеровской области (64), Алтайского края (32) и Москвы (43). В эти же регионы предпочитали переезжать юридические лица из Новосибирской области: Кемеровская область (33), Алтайский край (26) и Москва (25).

— Поступления в 2020 году в консолидированный бюджет Российской Федерации по организациям, мигрировавшим из Новосибирской области в 2020 году, составили 297 млн 279 тысяч рублей. Например, ООО «ВПК-Ойл», ООО «Ор», ООО «Карбо-Трейд» уплатили в общей сумме 223 млн 333 тысячи рублей, в том числе по НДС — 22 млн 857тысяч, налог на прибыль — 4 млн 891 тысяча, налог на имущество — 123 млн 739 тысяч, — перечисляют в налоговой.

Напомним, в декабре 2019 года ООО «ВПК-Ойл» сменила регистрацию, «переехав» из рабочего поселка Коченево в столицу Чеченской Республики город Грозный. В феврале 2020 года акционеры компании ООО «Обувь России» приняли решение сменить адрес на московский. В пресс-службе ГК «Обувь России» поясняли, что это технические изменения.

— У нашей компании уже давно есть офис в Москве. Мы активно работаем на рынках капитала, являемся эмитентом облигаций, наши акции торгуются на бирже. С точки зрения ведения переговоров с финансовыми институтами нам удобнее иметь адрес в Москве, — говорилось в ответе, полученном редакцией, — Смена адреса ООО «Обувь России» (дочерней компании ПАО «ОР») на деятельности группы компаний «Обувь России» никак не отразится. Головной офис группы остается в Новосибирске.

Просроченная задолженность бизнеса в Новосибирске за год снизилась на 4 млрд рублей . Например, АО «Енисейавтодор», ООО «Пивной двор – Кемерово», ООО ТД «Автохит» уплатили в общей сумме 144 млн 877 тысяч рублей, в том числе по НДС — 143 млн 206 тысяч, НДФЛ — 1 млн 198 тысяч.

Напомним, летом 2020 года Арбитражный суд Новосибирской области по заявлению индивидуального предпринимателя Ирины Осиповой ввел процедуру банкротства — наблюдение в отношении дорожно-строительной компании «Енисейавтодор» (входит в ГК «Новосибирскавтодор»).

За 2021-й за пределы Новосибирской области уже мигрировали 43 юридических лица, прибыли из других регионов на территорию Новосибирской области 45 организаций.

Основными регионами, из которых мигрируют организации на территорию Новосибирской области, по-прежнему являются Кемеровская область (12), Алтайский край (5) и Москва (5). В эти же регионы чаще всего мигрируют юридические лица из Новосибирской области: Кемеровская область (9), Алтайский край (6), Москва (12).

— Поступления в январе-феврале 2021 года в консолидированный бюджет Российской Федерации по организациям, мигрировавшим из Новосибирской области в январе-феврале 2021 года, составили 5 млн 515 тысяч рублей. Например, ООО «СибОйл», ООО «СТМК», ООО «Райдекс» уплатили в общей сумме 1 млн 232 тысячи рублей, в том числе по НДС — 896 тысяч, НДФЛ — 264 тысячи.

Напомним, на столичный рынок ГК «Райдекс» вышла еще в 2018 году, когда выкупила 12-этажный бизнес-центр «Тропикано». В 2020 году «Райдекс» запустил объект под новым названием «Сибирь». Кроме того, в Подмосковье компания сдала в эксплуатацию торговый центр. По 50% в ООО «Райдекс» принадлежат Александру и Николаю Манцуровым. В марте прошла информация о планах Манцурова-старшего продать сеть «Сибирского гиганта» томской ГК «Лама».

Поступления в январе-феврале 2021 года в консолидированный бюджет Российской Федерации по организациям, мигрировавшим в Новосибирскую область в январе-феврале 2021 года, составили 3 млн 429 тысяч рублей. Например, ООО «Простор 103», ООО «Алтай Барс», ООО «Бочковое» уплатили в общей сумме 2 млн 980 тысяч рублей, в том числе по НДС — 1 млн 860 тысяч, НДФЛ — 182 тысяч.

— Как показывает анализ, у организаций-мигрантов в ЕГРЮЛ содержатся сведения об основном виде экономической деятельности, связанном с торговлей и строительством, — констатируют эксперты УФНС по Новосибирской области.

Почему мигрируют?

Президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП), генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин, считает, что одной из ключевых причин миграции компании может быть налоговый режим на территории.

— Те же транспортные компании предпочитают регистрироваться в регионах, где ниже налог на имущество и транспортный налог, — говорит собеседник Infopro54. — Вторая распространенная причина — компании некомфортно работать в регионе или она злоупотребляет правами налогоплательщика, получая необоснованную выгоду. В такой ситуации, поработав какое-то время в одном регионе, она уходит в другой, чтобы обрубить концы. Но в последнее время этот финт перестал работать, так как все налоговые органы пользуются единой базой, то есть спрятать хвосты уже не получается.

— Еще одна причина — жесткое административное давление или давление силовиков. Но я бы не сказал, что компании уходят из нашего региона из-за этого. Мы внимательно изучаем ситуацию по всей России и видим примеры разных субъектов федерации, нам есть с чем сравнивать, — говорит эксперт. — Говорить о том, что у нас чересчур жесткие условия налогообложения — тоже не верно. Да, есть регионы, где введены дополнительные меры поддержки бизнеса, но в целом ситуация везде практически выровнялась, поэтому все работают на одинаковых вводных.

Еще одна причина для прихода в Новосибирск бизнеса из других регионов —. Сергей Карпекин напоминает, что налоговая косо смотрит на такие действия, но если бизнес экстерриториальный и работает в разных регионах, то создание новой фирмы или обособленного подразделения на территории присутствия считается естественным. Бизнес может использовать это преимущество, разделить компанию на несколько частей, и налоговая примет это объяснение, а компания получит право пользоваться упрощенной системой налогообложения.

По мнению финансиста, инвестора, председателя НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков» Александра Лубенца, Новосибирск привлекателен для бизнеса тем, что находится в центре федерального округа и располагает развитой инфраструктурой. Это притягивает компании из других регионов Сибирского федерального округа.

— В последнее время я наблюдаю четкую тенденцию смещения интересов бизнеса на Восток: в КНР и страны Азии. Китай открыл границы с точки зрения расширения номенклатуры поставок продовольствия, сырья, потребительских товаров. Происходит смещение интересов бизнеса в сферу проектов, связанных с построением и развитием транспортно-логистического каркаса территорий, всего шлейфа услуг и факторов экономического роста, сопровождающие данный процесс. Для бизнеса, который работает с КНР, размещение в Новосибирске выгодно, так как в силу разницы часовых поясов, они успевают захватить рабочий день и в Москве, и на Дальнем Востоке. При современном конкурентном темпе жизни — скорость обращения денег, своевременность принятия управленческих решении, приближённость к основным рынкам и транспортным артериям — определяющие факторы для успешного ведения бизнеса. Именно по этой причине, по моей информации, в регион зашли несколько крупных логистических проектов, — рассуждает Лубенец. — Есть хорошие перспективы дальнейшего укрепления позиций области как транспортно-логистического центра, так как у нас формируются перспективные точки для роста бизнеса.

— У области очень интересный научный, технологический потенциал, который привлекает бизнес. Интересные наработки в сфере искусственного интеллекта, разработки софта. Давно наблюдаю за судьбой одного нашего талантливого программиста. Закончив в Новосибирске школу, университет, недолго поработал и получил приглашение переехать в Москву, работал там с ведущими компаниями в сфере компьютерных технологий. Получил приглашение и возможность поехать в США, Сингапур, но он выбрал Белоруссию, где батька Лукашенко сумел создать прекрасные условия для реализации бизнес проектов в компьютерной сфере, который уже имеет миллиардные долларовые обороты и работает и с Москвой, и с Сингапуром, и с Селиконовой долиной. Вот нам бы так, — говорит Лубенец.

В частности, он отметил, что железнодорожная инфраструктура Сибири уже не справляется с нагрузкой и ростом грузопотока на Восток. Прежде всего шахтеры, аграрии не могут полностью реализовать свой экспортный потенциал. Для решения этой задачи на федеральном уровне брошены большие силы — все наличные железнодорожные войска. Создание второй ветки БАМа позволит распечатать гигантские запасы месторождений Якутии и Дальнего Востока, значительно нарастить импортно-экспортный грузовой трафик. Существующая электрифицированная двухпутка Транссиба, позволит создать скоростные маршруты контейнерных и пассажирских перевозок. Контейнерный транзит может дать миллиарды долларов в экономику страны. Надо использовать все открывающиеся возможности для построения бизнеса, формирования пакета услуг в рамках Шёлкового пути, реализуемого КНР. Кроме того, Новосибирский аэропорт Толмачево постепенно превращается в современный международный хаб. География маршрутов, растущий в перспективе пассажиропоток, наличие второй взлетно-посадочной полосы, масштабная реконструкция пассажирского терминала. В регионе приступил к работе современный, площадью около 50000 кв.м., автоматизированный комплекс «Почты России», который позволяет работать с растущим объемом интернет-торговли. Транспортная мобильность и возможность в короткие сроки обеспечить доставку заказов из различных регионов мира, зачастую играет определяющую роль при принятии решений о локализации бизнеса, размещения операционных офисов.

В перспективе еще одним фактором притяжения бизнеса и возрождения утраченных регионом позиций, может стать организация полноценной хозяйственной деятельности и навигации на реке Обь.

— Сегодня этот вид транспортной инфраструктуры, на мой взгляд, совершенно недооценён. Между тем в устье реки реализуется немало гигантских инвестиционных проектов СПГ, которые требуют доставки строительных материалов, продуктов питания, техники и т.д. Если их перевозить на баржах вниз по течению реки Обь до порта Саббета, то стоимость доставки, по моим прикидкам, будет в 7-10 раз ниже, чем на других видах транспорта, — поясняет Лубенец.

Определенную роль в миграции играют и семейные обстоятельства. Пандемия показала, что некоторые предприниматели предпочитают переезжать вместе с бизнесом в регионы, где более развита медицина.

Миграция бизнеса из регионов в Москву, по мнению Александра Лубенца, тоже объяснима.

— Москва — это витрина страны, где сконцентрированы сумасшедшие деньги, банковская система, система управления. Да, там более конкурентный рынок, но в то же время и гигантские возможности, поэтому молодые бизнесмены выходят в Москву, изучают ситуацию, а потом перерегистрируют бизнес в столице. Иногда, это носит объективный, эволюционный процесс масштабирования бизнеса, — комментирует Лубенец.

Как привлечь?

Сергей Карпекин отмечает, что разработкой условий для входа в регион крупных налогоплательщиков, в том числе по налогам, занимается целое агентство — АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»: оно «заманивает» компании в ручном режиме.

— Создавать какие-то условия для массовой регистрации компаний в нашем регионе не стоит. Мы обсуждали этот вопрос в налоговой и Общественном совете и пришли к решению, что регион не нужно превращать в помойку, куда собственники переводят организации, чтобы слить, или используют регион как офшорную зону. Даже если они при этом будут платить какую-то копеечку в бюджет, большого эффекта мы не увидим, а проблем может быть много, — поясняет Карпекин.

По мнению эксперта, бизнес очень внимательно отслеживает любые изменения по налогам и льготам, которые сегодня предоставляются компаниям в регионах.

— Например, в нашем регионе ставки по налогу на имущество достаточно высокие. Все, что смогли из этого выжать, — уже выжали: дальше повышать некуда. Это 2,2% по налогу на имущество по балансовой стоимости. При оплате налога по кадастровой стоимости при ставке налога в 1,5-2% сумма получается очень большая. При этом сейчас местные законодатели обсуждают предложение о снижении площади недвижимости, с которой будет взиматься налог по кадастровой стоимости — с 3 до 1 тысячи кв. м. Безусловно, многие девелоперы с этим не согласны, так как эта корректировка увеличивает сроки окупаемости проектов с 5 до 6,5-7 лет, — поясняет Сергей Карпекин. — Эта тема может иметь не очень приятные для региона последствия. Новые инвесторы, изучающие условия работы на территории, начинают осторожничать, отмечая, что налоговая картина у нас не выглядит благоприятной, и принимают решение построить свои объекты в Курганской или Калужской области, где более привлекательные налоговые условия.

Не очень комфортны сегодня в регионе налоговые условия работы для малого и среднего бизнеса. Напомним, новосибирское реготделение «ОПОРА России» в декабре 2020 года выступило с предложением: рассмотреть на уровне области меры поддержки для организаций, теряющих право применения ЕНВД, в виде снижения ставок по УСН — до 1% (объект налогообложения «доходы») и 5% (объект налогообложения «доходы минус расходы»). Это была вторая попытка общественников добиться налоговых льгот для предпринимателей региона в пандемийный период. С аналогичными предложениями они выходили к региональному правительству еще в апреле 2020 года, когда на областном уровне разрабатывались меры поддержки бизнеса . Как уточнили корреспонденту Infopro54 в «ОПОРЕ России», правительство области над предложениями предпринимателей еще работает.

Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков (СААП) просила правительство, губернатора и депутатов рассмотреть вопрос о снижении не только ставок по УСН, но и стоимости патента на грузоперевозки.

— Отсутствие в Новосибирской области решения о снижении ставки УСН может привести к тому, что многие перевозчики перерегистрируют предприятия в других регионах, а в результате снизится поступление налогов в бюджет области, — также предупреждал президент СААП Вячеслав Трунаев.

Что касается самого емкого налога — НДС — то, по словам Карпекина, регионам выгодно, что его сборы растут, так как от объема этих поступлений сегодня в том числе зависит сумма трансфертов, которые вернутся обратно на территорию. Это система управления «может, дадут, если ты молодец».

— В конечном итоге, минимизируя налоги для местного бизнеса, мы больше денег оставляем сотрудникам этих компаний, они понесут их в экономику территории, то есть мы стимулируем спрос и получаем кумулятивный эффект, — поясняет эксперт. — Сейчас очень активно развиваются IT- технологии, связанные с дистанционным обслуживанием, коммуникациями, службами доставки. Если, к примеру, дотировать такие компании, адресно создавать им льготы, то можно получить хороший эффект для экономики региона. Эти вещи сейчас обсуждаются и прорабатываются в депутатском корпусе и правительстве региона. Такой налоговый маневр для нашей области, где много IT-компаний, может быть очень интересным.

Александр Лубенец уверен, что между регионами сейчас идет борьба за налогоплательщиков — все обсуждают сетку налогов, которые можно регулировать на уровне субъекта федерации: по каким-то направлениям повышать, если бизнес более-менее устойчив, а по каким-то — понижать, чтобы привлечь на территорию новые компании, дать сигнал рынку и мотивировать бизнес развивать приоритетные для территории виды деятельности. Попытки создать внутренние офшоры на острове Русском и Калининграде, пока слабо продвигаются и не ощущается массового движения капитала в этом направление. Попытки амнистий капитала — по сути, провалились, тихонько свернулись. Не очень наш бизнес еще доверяет государству. Несколько скандальных историй с возвращенцами, по сути, дискредитировали идею. В общем — как всегда.

Сергей Карпекин напоминает, что успешной мерой поддержки бизнеса в части региональных налоговых льгот в Новосибирской области стал инвестиционный налоговый вычет.

— Мы боролись за него 2 года — и в 2019 вычет, наконец, приняли, в 2020-м он показал эффективность: предприятия сэкономили более 300 млн рублей, не уплачивая налог на прибыль, так как инвестировали эти деньги в обновление основных средств, — говорит Карпекин. — Предприятию мы снижаем региональный налог на прибыль с 17 до 5%, а налог в федеральный бюджет обнуляется. Плюс федералы приняли решение компенсировать 2/3 выпадающих из-за налогового вычета доходов регионального бюджета.

Пока инвестиционный налоговый вычет действует только для предприятий обрабатывающей промышленности. Однако МАРП ведет работу с министерствами экономики, промышленности, губернатором, чтобы расширить действие вычета на другие отрасли: транспортные, логистические, переработку отходов, биофармацевтику и наукоемкие предприятия.

О других региональных льготах, по словам Сергея Карпекина, говорить пока сложно, так как за время пандемии из бюджета были потрачены большие средства, в том числе на поддержку бизнеса. Сейчас нужно немного подождать восстановления экономики.

Александр Лубенец настроен более оптимистично.

— После того, как Россия удачно выигрывает «нефтяную войну», существует высокая вероятность закрепления цены нефти выше 60 дол за баррель, а это значит, что 200 млрд. руб в месяц идет плюсом к утверждённому бюджету страны. Холодная зима в Европе дает шанс «Газпрому», тоже внести свой вклад. Очевидно, есть предпосылки только по этим позициям получить дополнительно в текущую редакцию бюджета страны более 2 трлн руб. и реально сделать его бездефицитным. При росте доходной части, нас ожидает корректировка бюджета в сторону увеличения, больше денег будет направляться в регионы. Это видно уже по тем корректировкам бюджета, которые принимались в марте, — поясняет собеседник Infopro54. — Если территории получают больше поддержки от федерального бюджета, у них появляется возможность ослабить местные налоги, чтобы поддержать местный бизнес. Возможно, нам стоит провести свой региональный «налоговый манёвр» — облегчить налоговое бремя для видов бизнеса, наиболее пострадавших в период пандемии, социальной направленности, обеспечивающих создание новых высокотехнологических производств и рабочих мест. Подбор критериев и механизмов может быть разный. Надо посмотреть, как это будет работать на конечный результат. Мы не так много от этого потеряем, а если учесть, что оставленные деньги вернутся в экономику в виде спроса, то даже приобретем. На мой взгляд, кто сегодня из регионов успеет правильно выстроить эти процессы, тот и будет привлекательнее для бизнеса, и в его сторону перераспределиться вектор миграции. У Новосибирска, с его агломерацией, для этого есть все возможности. Главное не затягивать с принятием решений.

Эксперт также отметил, что в последнее время сформировался еще один интересный тренд: бизнесмены начали возвращаться в Россию из-за границы. По оценке эксперта, этому способствует ряд факторов:

— В РФ произошли большие подвижки в части модернизации налоговой системы, она хорошо автоматизирована, а любой бизнес ищет оптимизацию временных затрат при работе с документооборотом.

— Люди положительно оценивают модель борьбы с COVID-19, которой придерживается Россия. Разительный контраст европейских столиц — с жёстким режимом самоизоляции и Москвы, регионов России, где жизнь и бизнес постепенно возвращаются в привычное русло. Система здравоохранения все лучше контролирует ситуацию, планомерно ведется массовая вакцинация. Бурно разворачивается бизнес на поставках расходных материалов и препаратов медицинского назначения, средств реабилитации.

— Наших соотечественников откровенно пугает школьная программа в европейских учебных заведениях, в частности – с 5 класса обязательные уроки о многовекторном сексуальном образовании и безбрежной толерантности. И это строго обязательно.

— Поездив по миру, люди начинают заново понимать и ценить Россию, с ее культурой, традициями и менталитетом, близким к тому в котором они выросли. Они отмечают, что в РФ степень свободы, зачастую, выше, а межличностные отношения искренней и человечней. Это накладывает свой отпечаток и на стиль бизнес-поведения.

— С приездом большого количества мигрантов в европейских странах, в США и Англии меняется и разрушается привычная среда ведения бизнеса.

— Очень много процессов сейчас можно выполнять дистанционно, Пандемия подтолкнула и революционно активизировала процессы цифровизации. Если раньше человек в рыночной экономике за свою жизнь в среднем 7 раз менял место жительства — перемещаясь вслед за работой и бизнесом, то повальный переход на дистанционные формы работы, позволил накопить положительную практику и высокую экономическую эффективность удаленки. С использованием современных средств коммуникации, вы можете организовать и провести рабочие совещания в любом сочетании участников, в различных регионах страны и мира. Надо сделать регион привлекательным — с точки зрения места жительства предпринимателя. Многие виды бизнеса уже можно вести дистанционно. Но, желательно, чтобы подоходный налог этого предпринимателя, других жителей шел на территорию их непосредственного проживания. Цифрофизация уже сейчас позволяет это делать адресно. Тогда жители будут знать и ощущать связь между уплаченными налогами и условиями их проживания, принимать участие в их целевом использовании. Будет конкуренция, за привлечение бизнесменов, создание условий для закрепления на территории и формирования бюджета места проживания.

— В России сейчас много интересных возможностей.