Прокуратура проконтролирует устранение сбоев «СберТройки»

Прокуратура Новосибирской области потребовала от мэрии Новосибирска и Минтранса области урегулировать ситуацию с выплатой компенсаций компаниям, которые осуществляют перевозку льготников. С жалобой в ведомство обратились перевозчики, работающие на общественном транспорте.
— Внимание представителей Минтранса и мэрии обращено на необходимость незамедлительного разрешения вопроса о выплате хозяйствующим субъектам компенсаций за перевозку граждан, имеющих льготы на оплату проезда в общественном транспорте, — сообщили в прокуратуре.
Сумму задолженности перед перевозчиками и период ее формирования в ведомстве не уточняют.
Для нормализации ситуации с обслуживанием пассажиров в Новосибирске прокуратура также выдвинула несколько требований к оператору системы оплаты проезда «СберТройке»:
Кроме того, на совместном заседании представителей прокуратуры, Министерства транспорта и «СберТройки» обсуждалась ситуация с введением тарифа «Сетевая поездка». Напомним, первоначально запуск этого проекта планировался с первого февраля, но был сдвинут на месяц.
Напомним, с 1 января 2025 года в Новосибирске вся система общественного транспорта перешла на оплату проезда с помощью «СберТройки». После ее запуска сразу же возникли проблемы. На данный момент представители компании-оператора дежурят на станциях новосибирского метро утром и вечером, чтобы оперативно решать возникающие у пассажиров вопросы. Пропускная способность станций была увеличена благодаря установке дополнительных мобильных терминалов оплаты. В подземке внедрили систему голосового информирования пассажиров, а в мобильном приложении «Моя Тройка» были исправлены ошибки.
Ранее редакция сообщала том, что «СберТройка» отложила запуск сетевой поездки в Новосибирске. Оператор транспортных карт назвал новую дату старта проекта
Источник фото: Прокуратура Новосибирской области
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