Рекламодателям

В Госдуме сообщили, когда мобилизованные смогут вернуться домой

  • 10/01/2024, 15:16
Автор:
В Госдуме сообщили, когда мобилизованные смогут вернуться домой
В настоящее время в силу активного набора военнослужащих по контракту формируются новые части и пополняются уже существующие.

Призванные в рамках частичной мобилизации участники спецоперации смогут вернутся домой только после ее окончания. Об этом в беседе с «Лента.ру» заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят, — отметил депутат. При этом он отметил, что время, потраченное на дорогу, в срок отпуска не включается.

Картаполов также добавил, что мобилизованные после года службы стали настоящими профессионалами военного дела, поэтому набирать кого-то еще, чтобы потом длительное время их заново готовить не имеет смысле и сыграет лишь на руку противоположной стороне. При этом председатель комитета Госдумы по обороне отметил, что участники спецоперации и члены их семей на сегодняшний день «наиболее защищенные» граждане нашей страны.

Напомним, что частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил тогда, что она необходима для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий в Украине. 82 тыс. граждан были направлены в зону спецоперации, еще 218 тыс. мобилизованных к тому времени продолжали подготовку и обучение.

Ранее редакция сообщала, что президент РФ Владимир Путин считает, что во второй волне мобилизации нет необходимости.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

1 345

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : мобилизованные. СВО Госдума военнослужащие Андрей Картаполов


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

В Госдуме сообщили, когда мобилизованные смогут вернуться домой
10/01/24 15:16
Кабмин утвердил индексацию ряда выплат военным
27/12/23 11:54
Путин: во второй волне мобилизации нет необходимости
14/12/23 17:06

11,9% молочной продукции признали фальсификатом в Новосибирской области

Молочка занимает первое место в области по числу подделок.
Читать далее >>

Семиэтажный детский медцентр построят в облбольнице Новосибирска

Его проектирование практически закончено.
Читать далее >>

Идеального мэра Новосибирска предлагают определить жителям города

Новосибирцам предлагают пройти опрос из 9 вопросов.
Читать далее >>

Стало известно, кто разрушил скульптуры из снега в парке «Арена» в Новосибирске

Сейчас обсуждается вопрос об их восстановлении.
Читать далее >>

В Минтрансе Новосибирской области рассказали о планах по ремонту автодорог региональной сети

В этом году будут отремонтированы 236 км автодорог региональной сети, включая 45 км, которые относятся к новосибирской агломерации.
Читать далее >>

Более 400 млн рублей вложат в обследование очистных сооружений Новосибирска

Горводоканал ищет подрядчика для подготовки объекта к реконструкции.
Читать далее >>

Выполнил гособоронзаказ Чкаловский авиазавод в Новосибирске

«Объединенная авиастроительная корпорация» отчиталась о поставках самолетов в 2023 году.
Читать далее >>

Участок на Забалуева отдали под масштабный инвестиционный проект в Новосибирске

Застройщик должен передать обманутым дольщикам квартиры и 65 млн рублей.
Читать далее >>

Информацию о планах градостроительного развития НСО можно увидеть в онлайне

Минстрой собрал на единой площадке данные о строящихся и планируемых к строительству объектов в регионе.
Читать далее >>

Чему нужно учить школьников на уроках труда рассказали родители в Новосибирске

Старшеклассникам предлагают вернуть в список навыков вождение и автодело.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Инфопро54: Бренды Новосибирской области

Анна Платоненко: Мы за здоровую красоту

Основатель медицинского косметологического центра HB cosmetology center, руководитель комиссии по эстетической медицине НОО «Опора России» Анна Платоненко — о бизнесе и секретах красоты.
Все материалы
Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Мост через реку Бердь капитально отремонтируют под Новосибирском
10/01/24 18:15
Транспорт
На семь лет назначен региональный оператор по вывозу мусора в Новосибирской области
10/01/24 17:47
Бизнес
Ограничение движения транспорта на федеральной трассе ввели под Новосибирском
10/01/24 16:44
Общество Транспорт
5 миллионов пластиковых крышек обменяли на 6 слуховых аппаратов в Новосибирске
10/01/24 16:39
Общество
Бассейн СКА ввели в эксплуатацию после реконструкции в Новосибирске
10/01/24 16:35
Город
Мигранта, поджегшего коллекцию элитных машин, отправили в колонию в Новосибирске
10/01/24 16:18
Право&Порядок
Сильный ветер и температурные качели: МЧС предупредило жителей Новосибирска об опасности погодных сюрпризов
10/01/24 15:51
Общество
Проект из наукограда Кольцово стал финалистом премии «Служение»
10/01/24 15:43
Общество
Расширены меры поддержки аграриев и сельхозпроизводителей Сибири
10/01/24 15:38
Агропром Бизнес
Сорок станций для электромобилей запустили в Новосибирске
10/01/24 15:05
Бизнес Транспорт
Вдова погибшего в ДТП мужчины получила 1 млн через 7 лет после аварии в НСО
10/01/24 14:25
Право&Порядок
Подрядчик сорвал капремонт здания детской киностудии «Поиск» в Новосибирске
10/01/24 14:09
Бизнес Общество
11,9% молочной продукции признали фальсификатом в Новосибирской области
10/01/24 13:45
Агропром Бизнес
Самолет с 138 пассажирами совершил экстренную посадку в Барнауле
10/01/24 13:30
Происшествия Транспорт
Предприятия тяжелой промышленности планируют повысить зарплату новосибирцам
10/01/24 13:09
Бизнес Город Промышленность
Семиэтажный детский медцентр построят в облбольнице Новосибирска
10/01/24 13:03
Медицина Общество
«Присягнул ВСУ»: сибиряка задержали за госизмену в Алтайском крае
10/01/24 13:01
Право&Порядок
Идеального мэра Новосибирска предлагают определить жителям города
10/01/24 12:31
Власть Город
Один на 150 тысяч: жители Плющихинского жилмассива просят новосибирское МВД клонировать участкового
10/01/24 12:19
Общество Право&Порядок
Мороз до -32 градусов придет в Новосибирскую область
10/01/24 12:11
Общество
Популярное
Полки с бесплатными продуктами для пенсионеров могут появиться в магазинах страны
10/01/24 16:53
В Госдуме сообщили, когда мобилизованные смогут вернуться домой
10/01/24 15:16
Автозавод Hyundai будет выпускать не только китайские авто
10/01/24 10:30
Как оформить кредитные каникулы в 2024
9/01/24 15:50
Новый год будет щедрым на магнитные бури
9/01/24 14:32
2024 год может стать самым жарким в истории
9/01/24 13:01
Новости компаний
Пользователи ВТБ Онлайн вдвое чаще используют биометрию для входа
28/12/23 11:34
Взаимодействие с банковским сообществом
28/12/23 10:49
Спрос на противовирусные препараты вырос на 65%
27/12/23 12:10
2023 году «Ростелеком» обеспечил связью вдвое больше поселков Новосибирской области
26/12/23 14:59
В декабре мошенники усилили активность под видом сотовых операторов
25/12/23 10:56
Опубликован рейтинг лучших мобильных банковских приложений в России для частных лиц
25/12/23 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска