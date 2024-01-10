В Госдуме сообщили, когда мобилизованные смогут вернуться домой

Призванные в рамках частичной мобилизации участники спецоперации смогут вернутся домой только после ее окончания. Об этом в беседе с «Лента.ру» заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят, — отметил депутат. При этом он отметил, что время, потраченное на дорогу, в срок отпуска не включается.

Картаполов также добавил, что мобилизованные после года службы стали настоящими профессионалами военного дела, поэтому набирать кого-то еще, чтобы потом длительное время их заново готовить не имеет смысле и сыграет лишь на руку противоположной стороне. При этом председатель комитета Госдумы по обороне отметил, что участники спецоперации и члены их семей на сегодняшний день «наиболее защищенные» граждане нашей страны.

Напомним, что частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил тогда, что она необходима для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий в Украине. 82 тыс. граждан были направлены в зону спецоперации, еще 218 тыс. мобилизованных к тому времени продолжали подготовку и обучение.

Ранее редакция сообщала, что президент РФ Владимир Путин считает, что во второй волне мобилизации нет необходимости.