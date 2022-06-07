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Дорожники назвали тройку подрядчиков, лидирующих по количеству выписанных штрафов

  • 07/06/2022, 11:12
Автор:
новости Новосибирска
В общей сложности с начала года компаниям, выполняющим работы на дорогах, выписаны штрафы на 15 млн рублей.

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области выписало штрафы подрядным организациям за 5 месяцев 2022 года на сумму 15 млн рублей. Удержаны 13,9 млн рублей. В данную сумму входят также санкции, выставленные на 1 января 2022 года. Сумма санкций, начисленная на начало 2022 года и фактически  взысканная на 31 мая, составляет 4,7  млн рублей, сообщила пресс-служба ТУАД,

новости Новосибирска

В низком качестве ремонта дорог во многом виноваты проектировщики

Остальные штрафы подрядные организации оспаривают в судах. Удержанные средства перераспределяются в доход дорожного фонда, а затем направляются на объекты, не вошедшие в программу ремонта нынешнего года.

За период с января по май 2022 года наибольшее количество санкций было предъявлено к следующим подрядным организациям: ОАО «Новосибирскавтодор», ООО «СоюзДорСтрой», ООО «Новосибирскгипродорнии» и др. В августе 2021 года в списке нарушителей также лидировал «Новосибирскавтодор».

За содержание подрядчикам выставлены 2,9 млн рублей, за ремонт — 1,5 млн рублей, капитальный ремонт — 587 тысяч, строительство — 6 млн рублей и 4 млн рублей — прочие виды работ. Сюда вошли проектные организации и организации, реализующие мероприятия в сфере безопасности дорожного движения на территории Новосибирской области. Основные  причины всех санкций  — нарушение сроков и качества при проведении дорожных работ.

В 2021 году начислено санкций на 104 млн рублей.

Напомним, глава Минтранса региона и губернатор области минувшей весной уже неоднократно заявляли, что контроль за качеством ремонтных работ будет усилен.  На минувшей неделе также прошла информация о задержании начальника лаборатории контроля Управления дорожного строительства мэрии Новосибирска. А мэр города Анатолий Локоть на пресс-конференции раскритиковал качество и скорость работ на улице Волочаевской. На этом объекте работает «Новосибирскавтодор». Впрочем, позже пресс-служба компании сообщила, что работы на Волочаевской будут завершены в срок.

 

Ранее редакция сообщала, что подрядчик сорвал реконструкцию дороги, примыкающей к федеральной трассе.  Кроме того, в конце мая дорожники обратились за помощью к муниципалитетам и правоохранительным органам с просьбой оказать поддержку в противодействии разрушению дорог большегрузами. 

Фото пресс-служба ТУАД

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Рубрики : Бизнес Транспорт Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : штраф ремонт дороги город


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