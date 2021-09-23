S7 Group определилась с брендом нового лоукостера

S7 Group, крупнейший частный авиационный холдинг России, представил название авиакомпании-лоукостера. Новый российский низкобюджетный авиаперевозчик будет носить название Citrus, сообщили в пресс-службе перевозчика.

— Название не только отражает цель авиакомпании — соединять российские города (Cities of Russia), но и предлагает пассажирам яркий и позитивный опыт путешествий. Лоукостер Citrus позволит посмотреть свежим взглядом на бюджетные перелеты, — говорится в сообщении.

Маршрутная сеть Citrus будет акцентирована на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе России, в обход Москвы и Московской области.

Парк перевозчика будет полностью состоять из новых комфортабельных воздушных судов Airbus A320neo. В настоящее время уже подписано предварительное соглашение на поставку первых четырех лайнеров. В первые три года авиакомпания планирует увеличение парка на 6-8 воздушных судов ежегодно. По прогнозам, в 2024 году парк лоукостера будет насчитывать более 20 самолетов.

Таким образом, ожидается, что пассажиропоток новой авиакомпании в первый год работы составит порядка 1 млн перевезенных пассажиров, а начиная с 2024 года планируется выйти на показатель в 6-7 млн пассажиров.

Продажа авиабилетов откроется весной 2022 года, а старт полетов запланирован на июль 2022 года.

S7 Group – крупнейший частный авиационный и космический холдинг России, объединяющий компании, осуществляющие деятельность в сфере авиаперевозок, технического обслуживания воздушных судов, разработки и внедрения современного программного обеспечения, а также в области использования космического пространства.