Создатели Roblox согласились привести игру в соответствие с законами России

Если Roblox действительно готова соблюдать российские законы, то Роскомнадзор может возобновить работу с этой игровой платформой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Руководство платформы Roblox после ограничения её работы в России обратилось в Роскомнадзор с готовностью к взаимодействию для принятия мер, необходимых для удаления деструктивной и опасной информации, пресечения преступных действий и коммуникаций пользователей на платформе, — говорится в релизе.

В Роскомнадзоре отметили, что платформа признала недостаточную модерацию контента в играх и недостаточную безопасность пользовательских чатов. Руководство платформы выразило готовность постепенно адаптироваться, чтобы соответствовать российским законам.

Если намерения Roblox будут серьезными, и она действительно изменит подход к защите детей в интернете, Роскомнадзор готов сотрудничать с ней, как и с другими сервисами, соблюдающими российские законы.

В ведомстве напомнили, что Roblox неоднократно направляли требования по защите детей, аналогичные тем, что действуют во многих странах. Речь идет о защите детей от информации, связанной с насилием, включая сексуальное, склонением к суициду, агрессией, детской порнографией, пропагандой наркотиков, а также вовлечением в террористическую и экстремистскую деятельность.

В начале декабря Роскомнадзор заблокировал Roblox из-за множества нарушений, включая распространение материалов, оправдывающих экстремизм и терроризм, призывов к насилию и пропаганды ЛГБТ*.

* Движение признано в России экстремистским и запрещено.