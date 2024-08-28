Сотрудник МЧС спас кота, который прятался в ванной во время пожара в Новосибирске

В адрес МЧС пришло благодарственное письмо от жительницы Новосибирска пожарному Павлу Мазуркевичу.

О добром поступке мужчины коллеги узнали только спустя несколько недель.

8 августа в Новосибирске произошел пожар. В огне оказался дом и надворные постройки. Пожарные ликвидировали огонь почти час.

Из горящего дома Павел Мазуркевич спас кота.

– При первой же появившейся возможности зайти в дом, Павел Владимирович отправился на поиски кота. Спустя продолжительное время он вернулся к нам, держа в руках нашего любимца — грязного, мокрого, сильно испуганного, но главное — живого, – говорится в письме сибирячки.

Как рассказывает сам Мазуркевич, дети плакали и кричали, что в доме находится кот. Они подсказали ему, где он обычно прячется. Когда удалось ликвидировать открытое горение, то мужчина отправился на поиски животного.

Кота удалось найти в обрушившейся ванной комнате под душевой кабиной. Четвероногий был сильно напуган и сначала не подпускал к себе незнакомца. Но настойчивость спасателя помогла сохранить породистому любимцу семьи жизнь.

В МЧС рассказали, что старший прапорщик Павел Мазуркевич служит в пожарной охране уже 20 лет и за это время спас много людей и их питомцев.

Ранее редакция сообщала о том, что пожарные ликвидировали возгорание в заброшенном здании Новосибирска.