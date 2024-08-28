В Новосибирске запустили российскую площадку нетворкинга технологических предпринимателей

В Новосибирске прошла первая встреча бизнес-клуба молодых технологических предпринимателей «ТехПредКлуб».

— Надеемся, что этот формат получится удачным, и его можно будет распространять. Хорошо, что это делается в регионе, а не в Москве. Хочется объединить нашу большую страну в единое сообщество людей, которые буквально «горят» технологиями. Ну и главное — чтобы это были предпринимательские проекты, которые принесут не только удовольствие от общения, но и впоследствии деньги, — отметила заместитель министра науки и образования России Дарья Кирьянова.

На площадке свои проекты перед экспертами и менторами представили стартаперы и молодые ученые из Новосибирска и других регионов России. Например, аспирантка НГТУ Валентина Хорева представила проект создания плоского солнечного коллектора и греющей солнечной черепицы. Выпускница ОГУ Татьяна Ионова презентовала мобильное приложение для микробиологов, которое позволяет провести автоматический подсчет колониеобразующих единиц с использованием искусственного интеллекта. Максим Любомский, генеральный директор трех стартапов из ТУСУР (Томск) показал проект органического удобрения на основе куриного помета.

Запуск «ТехПредКлуба», как новой площадки для нетворкинга стартаперов, экспертов и инвесторов инициирован федеральным проектом Минобрнауки России «Платформа университетского технологического предпринимательства» (ПУТП).

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске предложили создать региональный реестр стартапов.