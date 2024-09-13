Сотрудники ГБР помогли мужчине скрыться от преследования в Новосибирске

Сотрудники АБ «Гвардия» помогли скрыться от преследования молодому человеку, которого обвинили в хищении 40 литров солярки и двух бензопил.

– 12 сентября в дежурную часть Агентства поступил сигнал тревоги из Городского центра социальной помощи семьи и детям «Надежда», расположенного на проспекте Маркса в Ленинском районе. Группу быстрого реагирования вызвал охранник, к которому обратился мужчина, якобы преследуемый группой лиц, – говорится в сообщении «Гвардии».

Мужчина рассказал, что работает в лесу на заготовке дров. Однако неожиданно его обвинили в хищении 40 литров солярки и двух бензопил.

Он утверждал, что ничего не крал, но теперь опасается за целостность. Молодой человек решил вернуться в город.

По словам мужчины, его преследовали шесть человек на трех иномарках. Ему пришлось скрываться от них в различных закоулках, ночью он пришел в центр.

Охранник вызвал полицию, но правоохранители не спешили приезжать. Тогда сотрудник охраны нажал тревожную кнопку для прибытия ГБР.

Испуганный мужчина попросил бойцов «Гвардии» довезти его до остановки, где он планировал «смешаться с толпой» и уехать домой. Сотрудники Агентства не увидели у молодого человека признаков неадекватности, поэтому выполнили его просьбу. Дальнейшая судьба мужчины неизвестна.

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