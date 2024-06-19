В Минспорта опровергли продажу участка для «Центра спортивной подготовки» в Новосибирске

Земельный участок на Блюхера, выделенный ООО «Новосибирский центр регенераторной хирургии и реабилитации» без торгов в рамках МИП, под реализацию проекта «Центр спортивной подготовки и медицинской реабилитации», может быть использован только под объекты спорта, коммунального обслуживания и здравоохранения. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в Минспорта Новосибирской области. Установленные виды разрешенного использования не предполагают возможности использования земельного участка в целях жилой застройки, подчеркнули в министерстве.
— Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области не только по-прежнему заинтересовано в строительстве Центра спортивной подготовки и медицинской реабилитации, но и осуществляет контроль за соблюдением арендатором земельного участка сроков его реализации, — говорится в ответе, полученном на запрос Infopro54. —Арендатор в установленные сроки предоставляет отчет с отражением динамики реализации проекта. По информации застройщика объявления о продаже или переуступке аренды земельного участка с его стороны не подавались. Все выполненные на данный момент технические условия соответствуют проектно-сметной документации «Центра спортивной подготовки и медицинской реабилитации», что подтверждает назначение объекта».
До руководителя ООО «Новосибирский центр регенеративной хирургии и реабилитации» дозвониться не удалось. По телефонам, указанным в карточке компании, отвечали, что его нет на месте и когда будет неизвестно. Объявление о переуступке права аренды на участок по-прежнему размещено на сайте продажи недвижимости.
Ранее редакция сообщала о том, что рядом с ЛДС «Сибирь» и Сосновым бором построят многоэтажку в рамках МИП.
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