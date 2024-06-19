В Минспорта опровергли продажу участка для «Центра спортивной подготовки» в Новосибирске

Земельный участок на Блюхера, выделенный ООО «Новосибирский центр регенераторной хирургии и реабилитации» без торгов в рамках МИП, под реализацию проекта «Центр спортивной подготовки и медицинской реабилитации», может быть использован только под объекты спорта, коммунального обслуживания и здравоохранения. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в Минспорта Новосибирской области. Установленные виды разрешенного использования не предполагают возможности использования земельного участка в целях жилой застройки, подчеркнули в министерстве.

— Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области не только по-прежнему заинтересовано в строительстве Центра спортивной подготовки и медицинской реабилитации, но и осуществляет контроль за соблюдением арендатором земельного участка сроков его реализации, — говорится в ответе, полученном на запрос Infopro54. —Арендатор в установленные сроки предоставляет отчет с отражением динамики реализации проекта. По информации застройщика объявления о продаже или переуступке аренды земельного участка с его стороны не подавались. Все выполненные на данный момент технические условия соответствуют проектно-сметной документации «Центра спортивной подготовки и медицинской реабилитации», что подтверждает назначение объекта».

Напомним, вчера руководитель движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев обнаружил на сайте объявлений по продаже недвижимости сообщение от арендатора участка на первой линии улицы Блюхера. В объявлении указано, что площадь участка составляет 40 соток. За переуступку права аренды участка запрашивается 140 млн рублей. Рязанцев предположил, что речь идет об участке, который арендует ООО «Новосибирский центр регенераторной хирургии и реабилитации» для реализации проекта по размещению объекта социально-культурного назначения «Центр спортивной подготовки и медицинской реабилитации по ул. Блюхера в Ленинском районе г. Новосибирска». Напомним, по договору и реализации масштабного инвестпроекта, арендатор обязан завершить реализацию проекта в срок не позднее 24 декабря 2027 года.

До руководителя ООО «Новосибирский центр регенеративной хирургии и реабилитации» дозвониться не удалось. По телефонам, указанным в карточке компании, отвечали, что его нет на месте и когда будет неизвестно. Объявление о переуступке права аренды на участок по-прежнему размещено на сайте продажи недвижимости.

Ранее редакция сообщала о том, что рядом с ЛДС «Сибирь» и Сосновым бором построят многоэтажку в рамках МИП.