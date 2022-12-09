Инспекцию по охране культурного наследия предложили отстранить от согласования наружной рекламы и киосков

Неожиданно активное обсуждение вызвало заявление экс-руководителя Госинспекции по охране культурного наследия Новосибирской области Елены Медведевой об исключении ее из состава рабочей группы горсовета, которая занимается изучением предложений о совершенствовании сферы наружной рекламы в Новосибирске на заседании комиссии по предпринимательству.

— Представители Госинспекции по охране культурного наследия Новосибирской области входят в рабочую группу, но на нее приходит. А потом возникают вопросы. Например, рабочая группа приняла положительное решение, проходят торги, нужно заключать договор, а инспекция выступает против, и вся работа начинается заново, — заявил председатель комиссии по предпринимательству Андрей Любавский.

— Есть конструкции, которые отыграны, внесены в схему, но договор на размещение комитет не выдает из-за инспекции. Не хотите ли вы тогда выйти с предложением и вообще убрать инспекцию из рабочей группы? — поинтересовались участники заседания. — Логики никакой в этом нет. В рабочей группе они участвовать не хотят, на комиссию к не ходят, а потом возникают вопросы.

Депутаты подтвердили, что форс-мажорные ситуации на их округах возникают достаточно часто, и об этом говорят предприниматели.

Председатель комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска Олег Хорошунов отметил, что одним исключением из рабочей группы проблемы не решить, так как, помимо отказа в выдаче разрешений, инспекция блокирует принятие схемы на уровне области.

— Мы им постоянно пишем письма: дайте список конструкций, которые нужно исключить из схемы, чтобы она соответствовала вашим требованиям, а они не дают. И это было неоднократно. Мы предлагаем: давайте проведем выездное совместное совещание по всем объектам и уберем эти конструкции из схемы. Этого тоже нет. Теперь они посчитали нужным выйти из рабочей группы — это их не интересует. Хотя мы там фактически рассматриваем вопросы о том, как будет выглядеть Новосибирск, условно говоря, через 5 лет, — рассуждает Хорошунов. — Из рабочей группы по внесению изменений в схему мы их исключим, но проблема будет заключаться в том, что на уровне согласовании схемы они нам точно также будут отказывать. Тут проблема шире. Если возможно, я бы предложил профильной комиссии обратиться в область с просьбой: попросить охрану памятников участвовать активнее в этом вопросе. Либо пусть уберут согласование схемы размещения рекламных конструкций на этом уровне. Иначе получается очень странно: мы участвовать в вашей работе не будем, а схему вам потом не согласуем — имеем на это полное право. Если охране памятников реклама не мешает, то вопросов нет. А если мешает, то нужно участвовать.

Чиновник также отметил, что в нормативных документах инспекции нет четких критериев. Из-за творческих формулировок — «вблизи», «рядом», «около» — у городских чиновников нет возможности отслеживать правильность выполнения требований.

— То есть на этапе подачи заявки предпринимателем на размещение НТО появляется необходимость согласования в Госинспекции по охране культурного наследия Новосибирской области, если участок находится в зоне достопримечательного места. Например, у меня такая ситуация возникла при размещении торгового объекта на Красной горке, — пояснил Чернышев. — Возникает необходимость безусловного согласования места размещения НТО с инспекцией. Если она не хочет принимать участие в заседаниях комиссии, то может какие-то материалы для оперативного согласования рекламы и НТО направлять им заранее?

Депутат Павел Чернышев заявил, что вопрос можно рассматривать еще шире. Он напомнил, что согласования госинспекции затрагивают не только наружную рекламу, но и размещение нестационарных торговых объектов (НТО), которые устанавливаются согласно схеме.

Ранее редакция рассказывала о конфликтах, которые возникали в этом году на рынке наружной рекламы и размещения НТО в Новосибирске.

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