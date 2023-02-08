Впервые за несколько лет Новосибирск добился значительного снижения задолженности за аренду земли

Поступления неналоговых доходов в бюджет Новосибирска в 2022 году превысили 3 млрд рублей. Это на 25 млн больше, чем годом ранее.

— Поступления от продажи земельных участков в 2022 году составили 538,7 млн рублей, что на 91,6 млн рублей больше предыдущего года. Исполнение плана составило 105 %. Доходы от приватизации объектов муниципального имущества исполнены на 110 % и составили 220,7 млн рублей,— отметил Георгий Жигульский, начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Как уточняется на сайте мэрии, в 2022 году были совершены сделки по продаже 27 объектов недвижимости общей площадью 9,7 тыс. кв. м. стоимостью 164 млн рублей. На открытых торгах в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества на 2022 год, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 03.12.2021 № 241, было продано 28 объектов недвижимого имущества, общая площадь проданных объектов составила 6,0 тыс. кв. м., стоимость – 142,5 млн рублей с учетом НДС. Сумма, подлежащая уплате в бюджет города Новосибирска от проданного на торгах имущества, составила 118,7 млн рублей (стоимость без НДС). Кроме того, под отдельно стоящими зданиями продано 6 земельных участков общей площадью 14,3 тыс. кв. м стоимостью 26,5 млн. рублей (НДС не облагается).

Напомним, в сентябре 2021 года долг частных компаний по аренде земли перед муниципалитетом составлял 3,9 млрд рублей, из которых 3,3 млрд — сумма основного долга, а 0,6 млрд — пеня.

В прошлом году так же были выполнены и приняты работы по инвентаризации земель на территории Октябрьского и Первомайского районов города. Это завершающий этап исследований территорий районов города с применением аэрофотосъемки, которые в течение пяти лет проводил Сибирский государственный университет геосистем и технологий как соисполнитель муниципальной программы. По результатам выявления свободных земель и земельных участков были приняты решения о предоставлении в аренду с торгов 47 земельных участков. Из них за пять лет реализовано 18 участков, годовой размер арендной платы составил 102,4 млн рублей.

В 2022 году городу были переданы объекты недвижимости на сумму 224 млн рублей, в основном это капитальные объекты. Из муниципальной собственности было передано имущества на 50 млн рублей, подавляющая часть этой стоимости — земельные участки.

— В результате нормотворчества нам удалось сократить сроки передачи, работать более оперативно. ДЗИО мэрии Новосибирска анализирует складывающуюся практику по исполнению действующего законодательства, активно участвует в нормотворчестве. Так, их предложение по увеличению выкупной стоимости участков под объектами недвижимости до 45 % от кадастровой стоимости было принято в 2022 году. Как запланировано, соответствующее постановление правительства Новосибирской области вступит в силу с 1 июля 2023 года и даст мощный экономический эффект для города, документ также будет иметь сильную антикоррупционную направленность, — подчеркнул Роман Шилохвостов, руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области.

К задачам на 2023 год в мэрии также отнесли решение гаражного вопроса. В мэрии напомнили о том, что сейчас действует федеральный закон о так называемой «гаражной амнистии», в соответствии с которыми у владельцев капитальных гаражей, построенных до 2004 года, есть возможность зарегистрировать в департаменте сами гаражи и оформить под ними землю в упрощенном порядке бесплатно в собственность. В Новосибирске гаражными кооперативами занята значительная часть земельных участков, причем преимущественно в центральной части районов города. Большинство этих гаражей не узаконены, а значит, в казну не поступают налоги.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска отозвал разрешение на снос деревьев в «Юном медике».