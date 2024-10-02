«Займитесь этим серьёзно!»: Бастрыкин озвучил статистику преступлений, совершенных мигрантами

Глава СКР Александр Бастрыкин провел совещание по по вопросам расследования резонансных преступлений, совершенных мигрантами на территории России.

Гости из ближнего зарубежья, приехавшие в нашу страну за высокооплачиваемой работой и за социальными благами, отвечают черной неблагодарностью, совершая преступления в отношении хозяев. И таких незваных гостей очень много. Цифры говорят сами за себя.

Согласно статистике, за восемь месяцев 2024 года иностранцы совершили более 26 тысяч преступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество тяжких деяний в «исполнении» приезжих увеличилось на 19% — с 4860 до 5445.

Озвученные цифры, собранные региональными ведомствами, ужасают.

— Число преступлений, совершенных нелегалами, выросло почти втрое — с 2 880 до 8 059. Количество преступлений, совершенных новыми россиянами, которые менее 10 лет назад получили гражданство РФ, увеличилось с 7 до 11 тысяч, — заявил руководитель СК России Александр Бастрыкин.

Отметим, что Новосибирская область занимает не последнее место в антирейтинге регионов, в которых бесчинствуют иностранцы. Только за последний месяц не менее десятка раз гости из Средней Азии попали в криминальную хронику.

Так в начале сентября уроженец Таджикистана напал на 12-летнюю соседку и пытался ее изнасиловать. К счастью, крики ребенка о помощи услышала ее бабушка. Она и спасла девочку от извращенца. Прибывшим на место происшествия полицейским иностранец заявил, что потерпевшая вымогала у него деньги. На мигранта было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Дело находится на контроле у Бастрыкина.

В конце сентября в сибирской столице задержали 27-летнего гражданина Республики Киргизия. Мужчина выманил на встречу 13-летнюю девочку, облапал ее и поцеловал. О случившемся шокированная школьница рассказала родителям. На педофила завели уголовное дело, а его самого отправили в СИЗО.

В этом году на территории РФ мигрантами совершено 73 преступлений экстремистской направленности, что на 14 больше за аналогичный период 2023 года. Приезжие оправдывают свои экстремистские установки религиозными воззрениями. Нередко они открыто демонстрируют негативное отношение к коренному населению, в том числе к участникам и ветеранам спецоперации, сотрудникам правоохранительных структур.

Так, 1 сентября в одном из дворов на улице Высоцкого в Новосибирске супруги-иностранцы напали на местную жительницу из-за того, что та сделала замечание их чаду, ломавшему дверь в подъезде.

— Они начали кидаться на женщину, которая сделала их сыну замечание, оскорбляли ее и угрожали расправой. Иностранец сказал, мол русские дети и женщины очень часто пропадают, как бы с ними такого не случилось, — рассказала Infopro54 одна из жительниц Плющихинского жилмассива, ставшая свидетельницей разборок.

По словам собеседницы, мужчина выкрикивал оскорбления в адрес русских женщин, называя их свиньями и алкашками. При этом он предлагал своей жене побить русскую оппонентку. На агрессора возбудили дело по статье «Хулиганство».

В начале июля 2024 года между жительницами Хилокского микрорайона Новосибирска и мигрантом, который приехал на разборки, произошел конфликт. Мужчина, нагло доказывающий, что он является участником СВО и демонстрирующий кривые нашивки с перевернутым российским флагом, набросился на беззащитных женщин с претензиями и оскорблениями. Инцидентом с псевдоучастником СВО заинтересовался глава Центрального аппарата СК России Александр Бастрыкин.

Предметом обсуждения в ходе совещания в Центральном аппарате СК также стали другие вопросы, вызывающие обоснованное беспокойство коренных жителей России, в числе которых снижение безопасности участников дорожного движения из-за повального привлечения в транспортную сферу водителей с миграционной историей.

Предметом обсуждения в ходе совещания также стали другие вопросы, вызывающие обоснованное беспокойство коренных жителей России, в числе которых снижение безопасности участников дорожного движения из-за повального привлечения в транспортную сферу водителей с миграционной историей. Согласно полицейским сводкам, иностранцы гоняют по дорогам, не имея водительских прав, часто садятся за руль в нетрезвом состоянии, покидают места дорожных происшествий. Недавнее ДТП в Калининском районе Новосибирска тому подтверждение. Водитель Toyota Corolla насмерть сбил 23-летнюю девушку-пешехода. Выяснилось, что за рулем иномарки оказался 28-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который находился на территории Российской Федерации нелегально.

Кроме того, что гости из Средней Азии совершают преступления против коренного населения страны, мишенями становятся их же соотечественники. А нередко ряды жертв пополняют родные и близкие душегубов.

Ярким примером таких преступлений стало недавнее прогремевшее в криминальных сводках. 34-летний гражданин Узбекистана распивал алкоголь с 44-летним братом жены в одном из домов на улице Забалуева в сибирском мегаполисе. Между родственниками вспыхнул конфликт, обернувшийся семейной драмой. Агрессор напал на шурина с табуретом и бил до тех пор, пока тот не перестал дышать. После этого душегуб расчленил тело оппонента, расфасовал по пакетам и выбросил в близлежащий водоем.

В начале 2024 года трагическая история с загадочной смертью годовалой девочки из семьи нелегальных мигрантов потрясла жителей сибирской столицы. Выяснилось, что мать месяцами истязала свою маленькую дочь. Видео с пытками попало в социальные сети. После смерти ребенка его похоронили во дворе дома. О погибшем младенце правоохранители узнали только спустя почти 2,5 года после случившегося, когда жуткие кадры избиений малышки и ее похорон облетели социальные сети. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев». Сейчас дело иностранки рассматривают в суде.

Во время совещания были затронуты такие темы, как агрессивное поведение детей мигрантов в школах и на спортивных площадках. Подобное в Новосибирской области также не редкость. В конце августа жительница региона рассказала, что в июле этого года во время игры в футбол дети иностранных специалистов избили ее сына, который сделал им замечание. Во время избиения они угрожали мальчику физической расправой и оскорбляли по национальному признаку. По словам матери, ребенок получил травму головы, ему потребовалась медицинская помощь. Женщина также отметила, что это не первый случай, когда мигранты-подростки обижают русских детей, но до сих пор никто к ответственности не был привлечен.

Ранее редакция также сообщала об инциденте в одной из городских школ, где подростки-иностранцы поставили «на счетчик» мальчика-инвалида. Агрессоры окружили школьника и заставили встать на колени. Издевательства над ним они сняли на камеру мобильного телефона. Стоит отметить, что администрация учебного заведения не встала на защиту униженного ребенка.

Не менее вопиющий случай произошел в одном из дворов Хилокского микрорайона 9 мая, когда в России праздновали 79-ю годовщину Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. Первоклассник Ваня гулял во дворе дома, где он проживает с мамой, когда к нему подошли двое мальчиков-иностранцев 6-7 лет. В руках одного из них была отвертка. Схватив Ваню за шею, они приставили к его горлу отвертку и затащили за грузовик, стоявший возле детской площадки. Агрессоры начали размахивать отверткой перед лицом ребенка, угрожая «проткнуть» его. К счастью, мальчику удалось вырваться и убежать от преследователей.

Жители России бьют тревогу по поводу наплыв в регионы иностранных специалистов. Большая их часть приезжает сюда нелегально, устраивают беспределы и совершает преступления. Как они сюда попадают и кто им в этом помогает — вопрос, скорее, риторический.

Согласно озвученной на совещании статистике, лидером по преступности со стороны мигрантов стал Московский регион. Так, совсем недавно в российской столице была обнаружена группа, которая снабжала граждан Центральных азиатских республик фальшивыми паспортами Украины с поддельными отметками о проживании в республиках Донбасса. Расчет мошенников был на то, что присущее россиянам сострадание даст возможность получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава СКР потребовал установить всех причастных к преступной схеме лиц, в том числе, чиновников миграционной и паспортной служб.

В Новосибирской области ситуация не лучше. Получившие заветное гражданство РФ выходцы из стран ближнего зарубежья делают фиктивную регистрацию своим землякам, а то и организовывают целый бизнес по «доставке» соотечественников на территорию России.

Буквально недавно оперативники новосибирского УФСБ пресекли канал незаконного пребывания мигрантов на территории региона. Преступный «бизнес» организовал гражданин одной из республик Средней Азии.

При обысках в жилище и офисе иностранца силовики обнаружили поддельные бланки документов, печати миграционных ведомств, поддельные чеки об оплате трудового патента для иностранных граждан, а также бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан на территорию

России.

Также недавно прокуратура обнаружила «резиновую квартиру» с мигрантами в Бердске. Хозяин жилища незаконно прописал на своих квадратных метрах 31 иностранца. Фиктивные прописки ушлый мужчина сделал меньше чем за два месяца. Выяснилось, что сам 54-летний собственник «резиновых хором» не так давно получил российское гражданство. После чего решил на этом заработать и прописать своих соотечественников.

В ходе совещания глава Александр Бастрыкин подчеркнул, что все факты противоправного поведения мигрантов требуют четкого реагирования со стороны правоохранителей. Он поручил руководителям территориальных подразделений СК проинформировать глав регионов о ситуации с миграционной преступностью, а также обеспечить конструктивное взаимодействие с начальниками органов внутренних дел.

— Займитесь этой проблемой серьезно! Проанализируйте ситуацию с миграционной преступностью, поймите причины, реагируйте на изменения, возбуждайте уголовные дела, не давайте возможности преступникам убежать за границу, — добавил в завершение мероприятия глава ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что мигранты-таксисты массово бегут из Новосибирска на родину, чтобы не служить в армии РФ. Во время рейда в аэропорту «Толмачево» иностранцы признались силовикам, что приехали в сибирскую столицу заработать денег и вернуться домой, а служба в российской армии не входит в их планы.