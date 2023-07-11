Совет отцов Новосибирска призвал бойкотировать курорты Турции

Глава Союза отцов Новосибирска Сергей Майоров призвал бойкотировать турецкие товары и курорты. Поводом послужила передача пяти командиров батальона «Азов»* Украине, что нарушает условия договоренностей между странами.

— Президент Турции Эрдоган опять обманул и открыто выступил против нашего государства, вернув Украине преступников из «Азова»*. Считаю нужно поддержать инициативу, и нам, как гражданскому обществу, дать свой ответ на действия турецких властей – бойкот турецким товарам, отказ от посещения турецких курортов, – написал Сергей Майоров на своей странице в ВКонтакте.

Ранее с такой инициативой выступил депутат заксобрания региона Константин Антонов. По его мнению, санкции против Турции должны вводить не политики, а сами граждане России. Турция считается одним из самых востребованных туристических направлений для россиян.

По словам исполнительного директора Новосибирской ассоциации туристических организаций Светланы Фоменко, Турция остается одной из самых востребованных направлений у российских туристов.

*решением Верховного Суда Российской Федерации от 2 августа 2022 года террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

Ранее редакция сообщала, что Совет отцов в Новосибирске требовал отменить показ спектакля «Эйнштейн и Маргарита», главные роли в котором исполняют Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт, а также выступления рэп-исполнителя OG Buda в День города.

