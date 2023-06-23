Новосибирский совет отцов требует запрета выступления рэп-исполнителя OG Buda в День города

Активисты областного «Союза» отцов обратились в региональный Минкульт и к вице-мэру Новосибирска Анне Терешковой с требованием запретить выступление в день города рэпера OG Buda. Об этом они сообщили в своей группе ВКонтакте.

— Тексты даже читать неприятно, не то, что слушать, — сообщают отцы. — Прямая пропаганда наркотиков и прочего, и эту грязь с удовольствием слушают и будут слушать в субботу наши дети, коих там ожидается приличное количество. В общем, почитайте или послушайте тексты его песен.

Как пояснила в комментарии корреспонденту Infopro54 Анна Терешкова, отменить или запретить выступление данного исполнителя — не в полномочиях мэрии. Выступление предполагается в рамках всероссийского мероприятия VK Fest, у которого свои организаторы федерального уровня. По поводу других исполнителей и творческих коллективов, чьи выступления планируются на разных площадках, по словам вице-мэра, претензий и заявлений не поступало.

—На данный момент ответа от органов исполнительной власти нет. Очень надеюсь, что его выступление отменят. Нельзя допускать, чтобы в третьем городе России, предоставляли центральную площадку, для подобного рода деструктивных элементов,— сообщил Infopro54 Сергей Майоров, председатель реготделения «Союза отцов».

Справедливости ради отметим, что, во-первых, вход на VK Fest, в рамках которого предполагается выступление OG Buda, платный, то есть его выступление, как и других исполнителей, смогут слышать не все подряд, а только «проголосовавшие рублём». Во-вторых, дети до 12 лет смогут пройти на территорию проведения фестиваля только в сопровождении взрослых. В-третьих, как в центре города, так и в его районах предполагается работа множества альтернативных развлекательных площадок на выбор для всех возрастов.

Напомним, что уже неоднократно ряд общественных и религиозных организаций запретами на выступление того или иного исполнителя только подогревали к нему интерес новосибирской публики. Так, 10 лет назад с подачи религиозной общественности общественность светская открыла для себя «творчество» американской ди-джейки Саши Грэй «додиджейского» периода. Примерно в то же время широкой публики стало известно и о существовании польской рок-группы «Бегемоты». Страсти бушевали и вокруг постановки оперы «Тангейзер» при том, что из наиболее активных противников постановки большинство вряд ли смотрели саму оперу. В последнее время общественники вновь активизировались против творчества отдельных исполнителей. Например, были попытки запретить концерт Филиппа Киркорова, в конце мая представитель РПЦ официально обвинил во всех «земных грехах» концертное агентство «Неоклассика» и его проект — оркестр CAGMO.

OG Buda (Григорий Ляхов), — российский хип-хоп и рэп исполнитель, автор песен, композитор, актёр и участник творческих объединений «RNDM Crew» и «Melon Music».

Ранее редакция сообщала о том, как новосибирских полицейских учат общаться с молодыми участниками и гостями предстоящего VK Fest.