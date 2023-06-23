Рекламодателям

Новосибирский совет отцов требует запрета выступления рэп-исполнителя OG Buda в День города

  • 23/06/2023, 11:30
Автор:
Новосибирский совет отцов требует запрета выступления рэп-исполнителя в День города
В то время, как на мероприятие с его выступлением никто насильно не тянет — вход платный.

Активисты областного «Союза» отцов обратились в региональный Минкульт и к вице-мэру Новосибирска Анне Терешковой с требованием запретить выступление в день города рэпера OG Buda. Об этом они сообщили в своей группе ВКонтакте.

Тексты даже читать неприятно, не то, что слушать, сообщают отцы. Прямая пропаганда наркотиков и прочего, и эту грязь с удовольствием слушают и будут слушать в субботу наши дети, коих там ожидается приличное количество. В общем, почитайте или послушайте тексты его песен.

Как пояснила в комментарии корреспонденту Infopro54 Анна Терешкова, отменить или запретить выступление данного исполнителя не в полномочиях мэрии. Выступление предполагается в рамках всероссийского мероприятия VK Fest, у которого свои организаторы федерального уровня. По поводу других исполнителей и творческих коллективов, чьи выступления планируются на разных площадках, по словам вице-мэра, претензий и заявлений не поступало.

На данный момент ответа от органов исполнительной власти нет. Очень надеюсь, что его выступление отменят. Нельзя допускать, чтобы в третьем городе России, предоставляли центральную площадку, для подобного рода деструктивных элементов, сообщил Infopro54 Сергей Майоров, председатель реготделения «Союза отцов».

Справедливости ради отметим, что, во-первых, вход на VK Fest, в рамках которого предполагается выступление OG Buda, платный, то есть его выступление, как и других исполнителей, смогут слышать не все подряд, а только «проголосовавшие рублём». Во-вторых, дети до 12 лет смогут пройти на территорию проведения фестиваля только в сопровождении взрослых. В-третьих, как в центре города, так и в его районах предполагается работа множества альтернативных развлекательных площадок на выбор для всех возрастов.

Напомним, что уже неоднократно ряд общественных и религиозных организаций запретами на выступление того или иного исполнителя только подогревали к нему интерес новосибирской публики. Так, 10 лет назад с подачи религиозной общественности общественность светская открыла для себя «творчество» американской ди-джейки Саши Грэй «додиджейского» периода. Примерно в то же время широкой публики стало известно и о существовании польской рок-группы «Бегемоты». Страсти бушевали и вокруг постановки оперы «Тангейзер» при том, что из наиболее активных противников постановки большинство вряд ли смотрели саму оперу. В последнее время общественники вновь активизировались против творчества отдельных исполнителей. Например, были попытки запретить концерт Филиппа Киркорова, в конце мая представитель РПЦ официально обвинил во всех «земных грехах» концертное агентство «Неоклассика» и его проект оркестр CAGMO.

OG Buda (Григорий Ляхов), — российский хип-хоп и рэп исполнитель, автор песен, композитор, актёр и участник творческих объединений «RNDM Crew» и «Melon Music».

Ранее редакция сообщала о том, как новосибирских полицейских учат общаться с молодыми участниками и гостями предстоящего VK Fest.

Фото Pixabay.com, автор StockSnap

750

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : союз отцов День города в Новосибирске Анна Терешкова VK Fest OG Buda


Льготная ипотека
ПМЭФ2023
День города в Новосибирске
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Бригада спецназа из Новосибирска награждена Орденом Жукова
23/06/23 11:48
Дети и родители погибших на СВО военнослужащих будут получать денежные выплаты
22/06/23 17:24
В Куйбышеве прощаются с погибшим на СВО выпускником школы-интерната
22/06/23 11:42
минимальный баллы для поступление в вузы Новосибирска

Стали известны минимальные проходные баллы ЕГЭ в вузы Новосибирска

Минимальный проходной балл может серьезно варьироваться в зависимости от факультета.
Читать статью >>
В России хотят ввести НДС на апартаменты

В России хотят ввести НДС на апартаменты

Повлияет ли нововведение на рынок недвижимости в Новосибирске?
Читать статью >>
На Димитровском мосту появятся выделенные полосы для общественного транспорта

На Димитровском мосту появятся выделенные полосы для общественного транспорта

Разработана программа по обустройству выделенных полос в Новосибирске до 2030 года.
Читать статью >>
Дядю Дёнера признали банкротом и ввели конкурсное производство

Дядю Дёнера признали банкротом и ввели конкурсное производство

На этом настаивали кредиторы эмитента. Они опасаются, что бизнес компании может быть переведен на третьих лиц.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Дмитрий Колодаев, генеральный директор транспортной компании ООО «Агент-Контейнер»

Дмитрий Колодаев: За 12 лет работы на рынке я никогда не видел такого количества брошенных поездов

Проблемы с поставками грузов из западной части России на Восток сохраняются, но рынок ожил, в том числе из-за прихода новых иностранных игроков.
Все материалы
Льготная ипотека
ПМЭФ2023
День города в Новосибирске
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Стали известны минимальные проходные баллы ЕГЭ в вузы Новосибирска

23/06/2023, 12:32

В Новосибирске выставили на торги три автобусных маршрута

23/06/2023, 12:23

Начался второй этап реконструкции лестницы на Речном вокзале

23/06/2023, 12:21

В прокуратуре назвали дату сноса пострадавшей от взрыва пятиэтажки на Линейной, 39 в Новосибирске

23/06/2023, 12:05
Популярное

Cистема получения и обмена водительских прав изменится

23/06/2023, 09:35

Стало известно, кому с 1 июля повысят пенсии

22/06/2023, 17:05

Минпросвещения планирует переименовать уроки ОБЖ в «Основы безопасности и защита Родины»

22/06/2023, 12:48
Новости компаний

Крупный новосибирский экспортёр растительного масла нарастил производство

23/06/2023, 11:30

Сбер откроет аккредитивы для зачисления субсидий по программе газификации

22/06/2023, 15:09

Премьера фэнтези-сериала «‎Библиотекарь»‎ в видеосервисе Wink состоится 29 июня

22/06/2023, 15:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска