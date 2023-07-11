Памятник воинам-участникам СВО установят в сквере Героев Донбасса в Новосибирске

Продолжается благоустройство сквера Героев Донбасса в Октябрьском районе Новосибирска, начатое в прошлом году. Об этом сообщили в мэрии города. В этом году на эти цели планируется направить 17 млн рублей.

— Особенность сквера в том, что рядом активно строятся жилые массивы, а зеленой зоны в шаговой доступности нет, теперь у жителей появится место отдыха рядом с домом. В этом году заасфальтируем дорожки, освещение уже установлено и работает, в следующем году смонтируем системы безопасности, — уточнил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

На втором этапе благоустройства сквера будет выполнено устройство дорожно-тропиночной сети (часть дорожек будет уложена брусчаткой, часть забетонирована), площадки для выгула собак, оснований для детской и спортивной площадок, оснащение комплексом технических средств безопасности (видеонаблюдение и кнопка «гражданин-полиция»), продолжатся работы по озеленению.

Третий, заключительный этап благоустройства запланирован на 2024 год. Он предусматривает установку памятника Героям Донбасса, монтаж оборудования спортивной и игровой площадок, установку камер наблюдения, скамеек и урн.

В мэрии уточнили, что благоустройство сквера ведется не только за счет средств городского бюджета, но и с привлечением инвестиций от застройщиков, которые ведут развитие соседних территорий.

Сквер Героев Донбасса располагается на пересечении улиц Никитина и Воинской в Октябрьском районе города. Ранее он носил наименование «Воинский». 4 августа 2022 года на комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в границах Новосибирска было принято решение о присвоении скверу на пересечении улиц Никитина и Воинской в Октябрьском районе названия «Героев Донбасса». Ранее был разработан дизайн-проект комплексного благоустройства данной территории.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске начался первый этап благоустройства сквера на ул. Учительской.