«СовСибирь» купила типографию норвежской корпорации Amedia

АО «Советская Сибирь» (управляется государственным АО «Российские газеты») приобрело одну из шести российских типографий норвежской корпорации Amedia — АО «Прайм Принт Новосибирск». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора «Советской Сибири» Вячеслава Корягина.

«Прайм Принт Новосибирск» — одно из ведущих полиграфических предприятий Западно-Сибирского региона, специализирующееся на выпуске газетной и журнальной продукции. Типография печатает продукцию для Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей, Красноярского и Алтайского краев. В числе клиентов — ИД «Комсомольская правда», холдинг News Media, газета «Аргументы недели» и др.

Как уточнил «Коммерсанту» Корягин, по условиям сделки, сумма которой не называется, оборудование «Прайм Принт Новосибирск» будет перемещено в здание газетного цеха «Советской Сибири». Демонтаж, перевоз и монтаж оборудования займет три-четыре месяца.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Прайм Принт Новосибирск» (ранее — ЗАО «Офсетная газетная фабрика «Новосибирск») принадлежит норвежской «А-Прессен Рашен Медиа АС» (70%) и ООО «Сибирская Медиа Группа» (СМГ). Основным учредителем ООО СМГ указан бизнесмен Виктор Шкулев с долей в уставном капитале 77,78%. Выручка от продаж «Прайм Принт Новосибирск» в 2021 году составила 156,7 млн руб., чистая прибыль — 10,6 млн руб. Сделка позволит «Советской Сибири» значительно увеличить долю на рынке печатной прессы в Сибири.