В Красноярске на благоустройство озера «Любви» направят 100 млн рублей

О планах администрации Красноярска по благоустройству озера стало известно в феврале этого года. Тогда прошли торги по выбору подрядчика для подготовки проектно-сметной документации, которые выиграла компания ООО «Велариум» за 1,4 миллиона рублей. Ее директор и учредитель — Антон Дубасов.

Согласно проекту, на правом берегу водоёма планируется обустроить галечный пляж, на левом — большие террасы для отдыха у воды. Через центр водоема возведут понтонную переправу. По периметру установят гамаки и скамейки, шезлонги, качели, построят велопарковки, а также обустроят деревянные дорожки, пешеходные тропы и лестницы.

На территории высадят газон и смонтируют систему освещения и видеонаблюдения. Также подрядчики реконструируют дренажный канал для эффективной циркуляции воды.

Начальная цена контракта на благоустройство, объявленная администрацией, составляет 98,8 млн рублей, общая площадь благоустройства вместе с водоёмом — 55,9 тысяч квадратных метров. Итоги торгов администрация планирует подвести 24 августа. В случае победы, подрядчик должен будет к 15 декабря завершить все работы.

— Стилистика озера «Любовь» будет перекликаться с соседним водоёмом, работы по которому завершили в конце 2021 года, — напомнил директор МАУ «Татышев-парк» Сергей Васильев.

Водоем «Любовь» — одно из трёх озёр, расположенных в западной части острова Татышев. Здесь находится арт-объект «Отражение любви», который установили в 2017 году.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска планирует завершить благоустройство парка около ЛДС до конца 2022 года.