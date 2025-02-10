Алексею Кондратьеву поручили перезагрузку строительной отрасли Томской области

Как прогнозировал Infopro54, строительный блок Томской области возглавил экс-вице-мэр Новосибирска Алексей Кондратьев. Об этом губернатор Томской области Владимир Мазур сообщил сегодня на аппаратном совещании.

— Ему удалось выстроить продуктивную стратегию развития в Новосибирске. Уверен, что на томской земле будет тоже самое. Команда достойная. Все профессионально готовы к решению задач, которые определены президентом, — добавил Мазур.

По его словам, строительной отрасли региона нужна «перезагрузка». Новому заместителю губернатор поручил использовать потенциал региона вместе с федеральными программами развития городской и сельской среды и национальным проектом «Инфраструктура для жизни». Речь, в том числе, идет о повышении доступности жилья для людей. Кроме того, новый зам должен позаботиться о соответствии сроков ввода и капитального ремонта социальных объектов графику.

Напомним, предыдущий министр строительства Томской области Николай Руппель был освобожден от должности в ноябре 2024 года «по собственному желанию». Однако Владимир Мазур в своем телеграм-канале отмечал, что в области имеет место «отставание темпов стройки и ремонта большинства социальных объектов». В числе проектов, реализация которых требует ускорения, он называл строительство поликлиники в томском микрорайоне «Южные ворота», проектирование медицинского учреждения в микрорайоне «Зеленые горки», капремонт амбулатории в «Радонежском» и др.

Алексей Кондратьев ушел из мэрии Новосибирска в сентябре 2024 года также «по собственному желанию».

Рынок жилищного строительства Томской области по объемам в разы меньше, чем в Новосибирской области (2,6 млн кв метров, на 12,8% меньше, чем в 2023 году). По данным правительства региона, в 2024 году ввод жилья в области составил 547,6 тысячи квадратных метров (+2.3% к 2023 году); больше половины из них — 53,5% — индивидуальные дома.

Ранее редакция сообщала о том, что вместе Алексея Кондратьева начальником департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска назначен Евгений Улитко.