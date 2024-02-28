Второй в феврале сбой рунета вызван проверкой, организованной «спецслужбами»

По словам зампреда комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антона Ткачева, массовый сбой произошел из-за Роскомнадзора, который осуществлял проверку и перенастройку шлюзов с целью обнаружения уязвимостей, а также тестировал технологии, призванные ограничить доступ к «недружественным», запрещенным и нелегальным платформам, в том числе к VPN-сервисам, передает телеканал «Дума ТВ».
В то же время Андрей Свинцов прокомментировал изданию «Газета.ру», что сбой произошел на фоне проверки, организованной «спецслужбами» в преддверии выборов президента РФ.
Напомним, что во вторник, 27 февраля, российские пользователи интернета столкнулись с масштабным сбоем. Проблемы с доступом возникли у Telegram, «ВКонтакте», видеохостинга YouTube, а также мессенджеров WhatsАpp и Viber.
Фото: freepik.com — Diana Grytsku
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