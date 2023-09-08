18 колледжей в Новосибирской области еще ведут набор студентов

В 18 колледжей Новосибирской области еще ведется набор учащихся. Об этом сообщили в Министерстве образования региона в ответ на запрос редакции Infopro54.

В 18 образовательных организациях продолжается прием на обучение (количество свободных бюджетных мест — 374, в том числе на базе 9 классов — 313, на базе 11 классов — 61). Ниже приводим колледжи, в которые еще ведется набор на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на бюджетные места в образовательные организации:

При наличии свободных мест свободных мест в образовательной организации прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.

— По состоянию на 1 сентября 2023 численность граждан, зачисленных на первый курс в профессиональные педагогические образовательные учреждения, подведомственные министерству образования Новосибирской области, составила 1020 человек (выполнение КЦП — 100%), — говорится в сообщении.

В образовательные организации в сферы промышленности, сельского и лесного хозяйства, строительства, транспорта и услуг зачислено 9177 человек (выполнение КЦП — 96,1%).

Ранее редакция сообщала о том, что в вузы Новосибирска пришли учиться более 105 тыс студентов.