«Новосибирскхлебопродукт» поставил в Египет 9000 тонн пшеницы

В августе АО «Новосибирскхлебопродукт» отгрузили в Египет судно KIOWA из Ейска с 9000 тонн пшеницы. Об этом редакции Infopro54 рассказал гендиректор компании Сергей Соколов.

— Судно грузоподъемностью 10 тысяч тонн — наша первая поставка в Египет. Ранее мы в принципе не работали с партиями менее 40 тысяч тонн, — пояснил Сергей Соколов. — Сейчас рынок морских перевозок сложился так, что размер фрахта на корабль 10 тысяч тонн в моменте стал доступным для перевозки в Египет.

Собеседник редакции отметил, что до конца года компания планирует поставить в Египет еще одной аналогичной партии пшеницы.

— Египет — один из основных партнеров-импортеров российской пшеницы. 107 млн человек проживают на площади 1 млн кв. км — это всего 6 территорий Новосибирской области. Конечно, обеспечить продовольствием население страны — большая задача правительства Египта, которое регулярно объявляет тендеры на закупку пшеницы, — отметил Соколов.

Напомним, в конце августа заместитель директора ФГБУ «Центр оценки качества зерна», директор алтайского филиала центра Мария Шостак прогнозировала, что экспорт пшеницы из регионов Сибири в этом году снизится на 26% по сравнению с 2023 годом. Одна из причин — закрытые «ворота» в Казахстан. В то же время эксперт отмечала, что к сибирскому зерну растет интерес у других стран. Кроме того, из округа увеличивается экспорт продуктов переработки зерновых.

АО «Новосибирскхлебопродукт» — производственно-коммерческая компания агропромышленного направления. Владеет двумя элеваторными комплексами в Новосибирской области. Реализует пшеницу, рапс, ячмень, лен и другие агрокультуры, а также кедровый орех и кешью в России и за рубежом. Лидером экспортного направления продолжает оставаться Турция, которая является якорным партнером компании. В 2023 году доля экспортной выручки от реализации в вышеуказанную страну составила 38,6%, сообщал финансовый консультант компании ООО «Юнисервис Капитал». 27% пришлось на Китай, 19% на Киргизию, 8% — на Иран. Выручка АО «НХП» за 2023 год составила 13,9 млрд рублей (+37,4%), чистая прибыль — 574 млн рублей (в 2022 — 67,2 млн рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что экспортеры Сибири просят создать бондовые зоны для переработки сельхозпродукции.