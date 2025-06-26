В Новосибирске вырастет производство гематогена

Производственная новосибирская компания «Фарм-про» намерена увеличить производство гематогена за счет оптимизации бизнес-процессов в рамках федерального нацпроекта. Об этом сообщил Минэкономразвития Новосибирской области. На сколько вырастет производство — не уточняется.

— За счет внедрения бережливых технологий мы хотим высвободить финансовые ресурсы, которые сейчас используются неэффективно из-за излишних запасов, избыточных операций и других производственных потерь, — пояснил исполнительный директор компании «Фарм-про» Илья Градинаров.

Как отметил министр экономического развития области Лев Решетников, производство фармпродукции в Новосибирской области растет, в первом квартале 2025 года рост составил более чем на 18%.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Фарм-про» создано в 1997 году. Компания производит биологически активные добавки, кондитерскую продукцию и детское питание, аскорбиновую кислоту, фруктовые и злаковые батончики, а также гематоген. Продукция поставляется аптечные и торговые сети по всей стране. Производство компании расположено в Краснообске. Выручка в 2024 году составила 1,3 млрд (+3%), чистая прибыль — 185,9 млн (в 2023 году – 153,3 млн рублей). 60% компании принадлежит бывшему депутату регионального парламента Олегу Кочерге, по 20% Юрию Андресову и Олегу Пинус.

Кочерга работал в шестом созыве депутатов Заксобрания, входил в фракцию партии «Справедливая Россия». По итогам декларационной кампании 2017 года Олег Кочерга находился на втором месте среди депутатов по доходам, показав доход в 71 млн рублей. По итогам 2018 его доход упал до 5,5 млн рублей.

В 2012 году, по данным Forbes, «Фарм-про» контролировала 44% рынка производства гематогена в России. Актуальной информации на 2025 год на момент публикации редакции найти не удалось.

Ранее к федеральному нацпроекту присоединились еще два производителя БАДов из Новосибирска: ООО «Лаборатория современного здоровья» (Входит в Siberian Wellness. – Ред) и ООО «НовоЛэнд».

Ранее редакция сообщала о том, что в регионах предлагают создавать комиссии для контроля производителей БАДов.