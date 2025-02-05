Мэрия Новосибирска опубликовала список запланированных на 2025 год концессий

В плане, составленном в муниципалитете, в 2025 году запланировано заключение 22 концессионных соглашений. В рамках их реализации на территории Новосибирска могут появиться, в том числе после реконструкции, 12 различных спорткомплексов. Например, центр лыжного спорта с лыжно-роллерной, кроссовой трассой, бассейном, крытым катком. Площадь участка 50 701 квадратный метр. Центр будет располагаться на Тимирязева, 5. Напомним, речь идет о развитии площадки стадиона «Красное знамя».

В списке также 5 объектов социально-культурного значения. Так, например, на улице Софийская, 5 будет возведено здание для отдыха и природно-познавательного туризма на земельном участке площадью в 432 941 квадратный метр.

В перечне фигурирует и здания с помещением для диспетчерской. Постройку планируется установить на Учительской, 62 и Никитина, 155.

В целом в муниципалитете подготовили на 2025 год предложения по 29 площадкам для инвесторов и 6 земельным участкам.

Напомним, что на 1 января 2025 года в Новосибирске было заключено 15 концессионных соглашений. Общий объём внебюджетного финансирования, предусмотренного для создания и реконструкции объектов, составил 6,71 млрд рублей.

Самый крупный объём финансирования (4,87 млрд рублей) предусмотрен концессией, заключённой между муниципалитетом и ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК), которая входит в «Сибирскую генерирующую компанию» (СГК). Эта концессия направлена на реконструкцию и строительство тепловых сетей в городе.

Напомним, 2021 году Новосибирская область представляла большинство этих проектов на роад-шоу в Москве. С тех пор список не сильно изменился.

Ранее редакция сообщала о том, что вторую газовую концессию расторгают в Новосибирске. Пока в городе действует третье самое крупное «газовое» концессионное соглашение.