Конкурсные предложения по мусорным концессиям будут собирать до апреля

Перед Новым годом были опубликованы итоги решения конкурсной комиссии по двум новым мусорным концессиям. К участию в открытом конкурсе по двум лотам были допущены компании МУП «Спецавтохозяйство» и ООО «Орбита» (Оренбург).

Против допуска оренбургской компании к концессии в Раздольном проголосовал один участник комиссии. Судя по инициалам, это заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента Дмитрий Козловский (за — 11 человек). За допуск «Спецавтохозяйства» проголосовали 12 человек.

Что касается третьего заявителя, который претендовал на концессию в Раздольном, — АО «Картонно-бумажный комбинат» (гендиректор Игорь Диденко), — то в протоколе заседания конкурсной комиссии отмечается, что компания планировала заключить соглашение с участником рынка из другого региона, имеющим опыт эксплуатации объектов обращения с твердыми коммунальными отходами. Однако в связи со сжатыми сроками предоставления документов на участие в конкурсе с момента его объявления заявитель не успел заключить соглашение. Компания приложила к пакету документов обязательство подписать соглашение до момента подачи конкурсных предложений, но комиссия в итоге признала заявку не соответствующей требованиям и отказала компании в участии в конкурсе.

За то, чтобы отказать «Картонно-бумажному комбинату» участвовать в торгах, проголосовали 10 человек. Против — двое: Дмитрий Козловский и С.В. Кальченко. На момент публикации материала редакции не удалось выяснить, будет ли АО «Картонно-бумажный комбинат» опротестовывать решение комиссии. На сайте торгов эта информация не размещена.

По полигону в Верх-Туле также 11 проголосовавших за «Орбиту» и один — против, за «Спецавтохозяйство» проголосовали 12 человек.

Конкурсные предложения в комиссию по обоим концессиям «Орбита» и «Спецавтохозяйство» должны предоставить до 5 апреля.

По информации правительства Новосибирской области, срок создания Левобережного комплекса по переработке отходов в Верх-Туле — 36 месяцев с момента подписания соглашения. Срок действия соглашения — 25 лет с момента подписания. Проектная мощность — 300 тысяч тонн в год. Объем инвестиций концессионера — 3,2 млрд рублей.

Срок создания Правобережного комплекса по утилизации мусора в Раздольном — 36 месяцев, срок действия соглашения — 25 лет. Проектная мощность — 330 тысяч тонн в год. Объем инвестиций — 3,4 млрд рублей.

Ранее редакция приводила мнение депутатов о перспективности объявления торгов по мусорным концессиям в районах области.