Конкурсные предложения по мусорным концессиям будут собирать до апреля

Перед Новым годом были опубликованы итоги решения конкурсной комиссии по двум новым мусорным концессиям. К участию в открытом конкурсе по двум лотам были допущены компании МУП «Спецавтохозяйство» и ООО «Орбита» (Оренбург).
Что касается третьего заявителя, который претендовал на концессию в Раздольном, — АО «Картонно-бумажный комбинат» (гендиректор Игорь Диденко), — то в протоколе заседания конкурсной комиссии отмечается, что компания планировала заключить соглашение с участником рынка из другого региона, имеющим опыт эксплуатации объектов обращения с твердыми коммунальными отходами. Однако в связи со сжатыми сроками предоставления документов на участие в конкурсе с момента его объявления заявитель не успел заключить соглашение. Компания приложила к пакету документов обязательство подписать соглашение до момента подачи конкурсных предложений, но комиссия в итоге признала заявку не соответствующей требованиям и отказала компании в участии в конкурсе.
За то, чтобы отказать «Картонно-бумажному комбинату» участвовать в торгах, проголосовали 10 человек. Против — двое: Дмитрий Козловский и С.В. Кальченко. На момент публикации материала редакции не удалось выяснить, будет ли АО «Картонно-бумажный комбинат» опротестовывать решение комиссии. На сайте торгов эта информация не размещена.
По полигону в Верх-Туле также 11 проголосовавших за «Орбиту» и один — против, за «Спецавтохозяйство» проголосовали 12 человек.
Конкурсные предложения в комиссию по обоим концессиям «Орбита» и «Спецавтохозяйство» должны предоставить до 5 апреля.
Срок создания Правобережного комплекса по утилизации мусора в Раздольном — 36 месяцев, срок действия соглашения — 25 лет. Проектная мощность — 330 тысяч тонн в год. Объем инвестиций — 3,4 млрд рублей.
Ранее редакция приводила мнение депутатов о перспективности объявления торгов по мусорным концессиям в районах области.
Фото правительства Новосибирской области
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