Американская «Кока-Кола» взыскивает с новосибирского производителя миллионы рублей

«ДЗЕ КОКА-КОЛА КОМПАНИ» (The Coca-Cola Company, США) обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к ООО «ПКВ» из города Искитима.

Американская компания настаивает на запрете использования обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с общеизвестным товарным знаком Coca-Cola в отношении безалкогольных напитков. Она также настаивает на том, чтобы производитель изъял из гражданского оборота и уничтожил за свой счет все товары, маркированные этим брендом. Компания также настаивает на взыскании судебной неустойки в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда в части неимущественных требований, а также о взыскании компенсации в размере 5 млн рублей.

Стоит отметить, что иск был подан еще в ноябре 2025 года и только в январе 2026 принят судом к рассмотрению. Очередное заседание намечено на конец марта.

Новосибирский производитель напитков ООО «ПКВ» в марте прошлого года в партнерстве с зарегистрированной в Южной Осетии ООО «Кока-Кола Компании» начал предлагать торговым сетям продукт этикета которого практически идентична оригинальной Coca-Cola. Американская компания также обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к ООО «КОКА-КОЛА КОМПАНИИ» (COCA-COLA COMPANY). Заявление было подано в сентябре прошлого года.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «ПКВ» (PCV LIMITED LIABILITY COMPANY) зарегистрирована в Новосибирской области в 2023 году. Ее директором и учредителем является Константин Муравьев. Согласно ОКВЭД, компания имеет право на пять видов деятельности, в том числе оптовую и розничную торговлю напитками, производство сидра и прочих плодовых вин, а также безалкогольных напитков, включая упакованные питьевые воды. В 2024 году выручка компании составила 24 млн рублей, чистая прибыль — 72 тысячи.

Coca-Cola HBC объявила о прекращении производства и продаж напитков под брендами Coca-Cola Company в России в июне 2022 года. В августе компания поменяла название на «Добрый Cola». Кроме того, изменения затронули известные газированные напитки Fanta, Schweppes и Sprite. В марте 2024 года на прилавках Новосибирска появилась продукция бренда из Китая.

Ранее редакция сообщала о том, что в ноябре 2025 в России зарегистрировали товарные знаки «Спрайт» и «Кока-Кола».