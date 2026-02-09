Поиск здесь...
Бизнес

Американская «Кока-Кола» взыскивает с новосибирского производителя миллионы рублей

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Почти год назад новосибирцы начали производить продукцию под схожим брендом

«ДЗЕ КОКА-КОЛА КОМПАНИ» (The Coca-Cola Company, США) обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к ООО «ПКВ» из города Искитима.

Американская компания настаивает на запрете использования обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с общеизвестным товарным знаком Coca-Cola в отношении безалкогольных напитков. Она также настаивает на том, чтобы производитель изъял из гражданского оборота и уничтожил за свой счет все товары, маркированные этим брендом. Компания также настаивает на взыскании судебной неустойки в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда в части неимущественных требований, а также о взыскании компенсации в размере 5 млн рублей.

Стоит отметить, что иск был подан еще в ноябре 2025 года  и только в январе 2026 принят судом к рассмотрению. Очередное заседание намечено на конец марта.

Новосибирский  производитель напитков ООО «ПКВ» в марте прошлого года в партнерстве с зарегистрированной в Южной Осетии ООО «Кока-Кола Компании» начал предлагать торговым сетям продукт этикета которого практически идентична оригинальной Coca-Cola. Американская компания также обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к ООО «КОКА-КОЛА КОМПАНИИ» (COCA-COLA COMPANY). Заявление было подано в сентябре прошлого года.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «ПКВ» (PCV LIMITED LIABILITY COMPANY) зарегистрирована в Новосибирской области в 2023 году. Ее директором и учредителем является Константин Муравьев. Согласно ОКВЭД, компания имеет право на пять видов деятельности, в том числе оптовую и розничную торговлю напитками, производство сидра и прочих плодовых вин, а также безалкогольных напитков, включая упакованные питьевые воды. В 2024 году выручка компании составила 24 млн рублей, чистая прибыль — 72 тысячи.

Coca-Cola HBC объявила о прекращении производства и продаж напитков под брендами Coca-Cola Company в России в июне 2022 года. В августе компания поменяла название на «Добрый Cola». Кроме того, изменения затронули известные газированные напитки Fanta, Schweppes и Sprite. В марте 2024 года на прилавках Новосибирска появилась продукция бренда из Китая.

Ранее редакция сообщала о том, что в ноябре 2025 в России зарегистрировали товарные знаки «Спрайт» и «Кока-Кола». 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Бизнес

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : товарный знак суд

424
0
0
В Новосибирской области выплаты федеральным льготникам увеличены на 5,6%
В Новосибирске траты жилых домов на вывоз снега выросли в три раза

Новосибирская область проигрывает соседям в доступности вторичной ипотеки

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область вошла в число регионов с наименьшей долей населения, имеющего право на льготную ипотеку на вторичном рынке жилья.

Согласно статистическим данным, программа действует лишь в 11 городах, охватывая 264,6 тысячи человек, или 9,5% населения региона. Этот показатель — один из самых низких в Сибирском федеральном округе, хуже дела обстоят лишь в Омской области (4,86%). Для сравнения, в Кемеровской области (Кузбасс) льготой могут воспользоваться 37,4% жителей, в Иркутской области — 34,5%, а в Красноярском крае — 28,5%.

Читать полностью

«Ищем аномалии»: налоговая отслеживает расчеты по контрольно-кассовой технике в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году по контрольно-кассовой технике в Новосибирской области были пробиты коррекционные чеки на 625 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель УФНС по Новосибирской области Геннадий Морозов на круглом столе в НГУЭУ.

— Контрольно-кассовая техника была введена в Новосибирской области для учета выручки и бездекларационного взаимодействия с налогоплательщиками. Мы уже несколько лет отслеживаем динамику по ККТ, и если кто-то в новых условиях (ужесточение налогового законодательства) попытается изменить модель поведения, то это будет аномалия, которая заслуживает внимания налоговых органов, — предупредил Морозов.

Читать полностью

В Новосибирск выходит федеральная сеть мясных ресторанов

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске по франшизе планируют открыть ресторан известной московской сети «The Бык». Он займёт места двух закрывшихся ресторанов на фудкорте ТРЦ «Аура».

В январе в «Ауре» закрылись «IL Patio» (итальянская кухня) и «Шикари» (паназиатская кухня). Сейчас зона, в которой они располагались, затянута огромным баннером с логотипом указанной сети мясных ресторанов и надписью о скором начале работы, сообщает журналист Infopro54.

Читать полностью

В медицинских контрактах в Новосибирской области выявили коррупцию

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская компания привлечена к административной ответственности за коррупционное правонарушение. Она должна будет выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в подкупе работника контрактной службы, сообщила областная прокуратура.

По версии следствия, с 2020 по 2022 годы сотрудник коммерческой организации передал работнику контрактной службы свыше 500 тысяч рублей за содействие в заключении контрактов с медицинским бюджетным учреждением Новосибирской области.

Читать полностью

За два года Новосибирская область недобрала по налогу на прибыль 42 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

Основной доходный источник бюджета — это налог на прибыль. Он обеспечивает третью часть собственных доходов. За 2024-2025 годы поступления по налогу на прибыль в регионе упали в два раза. В абсолютном выражении бюджет недобрал около 42 млрд рублей, сообщил на круглом столе в НГУЭУ министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

— Почему я говорю про этот налог? Этот налог — единственный определяет возможности бюджета развития. То есть наши возможности строить, ремонтировать, вкладываться в качество дорожной инфраструктуры, в наши программы государственной поддержки бизнеса и экономики, —  подчеркнул министр.

Читать полностью

Новосибирцы смогут сохранить доход на период лечения

Автор: Оксана Мочалова

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий новый подход к временной нетрудоспособности — «временный адаптивный режим труда». Эта инициатива призвана легализовать уже существующую во многих компаниях практику, когда сотрудник с легким недомоганием продолжает работать удаленно, не оформляя классический больничный лист.

Суть нововведения заключается в возможности для работника по собственному желанию и на основании медицинского заключения перейти на особые условия труда на период болезни. Режим предполагает дистанционную работу или облегченные условия в офисе. Ключевое отличие от обычного больничного — сохранение полного среднего заработка, а не выплата пособия. Сам листок нетрудоспособности в этом случае не оформляется.

Читать полностью
Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

