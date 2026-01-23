Приставы Новосибирска помогли взыскать миллион за товарный знак

Индивидуальный предприниматель взыскал более 1 миллиона рублей компенсации за незаконное использование товарного знака благодаря действиям судебного пристава-исполнителя. Общая сумма взыскания, включая судебные издержки и исполнительский сбор, составила 1 миллион 72 тысячи рублей.

Предприниматель, правообладатель товарных знаков для гидродинамического оборудования, обратился в суд с иском к гражданину, использовавшему тождественное доменное имя для продажи конкурирующих товаров. Суд признал факт нарушения исключительных прав и удовлетворил иск в полном объеме.

После возбуждения исполнительного производства судебный пристав-исполнитель наложил арест на автомобиль должника марки TANK 2024 года выпуска. Гражданину разъяснили ответственность по статье 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»). В течение недели после этого должник погасил всю сумму долга, что позволило окончить исполнительное производство.

— Данный случай наглядно демонстрирует эффективность механизма принудительного исполнения в защите интеллектуальной собственности, когда обеспечительные меры в виде ареста имущества побуждают должника к немедленному погашению обязательств, — отметили в управлении Федеральной службы судебных приставов.

Напомним, управляющий партнёр юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант Евгения Бондаренко поясняла, что за использование чужой интеллектуальной собственности нарушитель может понести гражданско-правовую ответственность. Речь идет о компенсации в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей (либо в размере двукратной стоимости контрафактной продукции). Административная ответственность подразумевает штраф до 50 тысяч рублей для ИП и конфискацию контрафактных товаров. Уголовная ответственность применяется в случае причинения крупного ущерба правообладателю (от 400 тысяч рублей).

