Патентным троллям в России стало сложнее регистрировать товарные знаки

CEO IT-компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина рассказала о том, что произошло в сегменте интеллектуальной собственности на российском рынке в 2025 году:

— В 2025 году в сфере интеллектуальной собственности было много ярких событий. В моих итогах года — 9 событий, 9 трендов, которые существенно повлияют и на 2026 год. О них я и расскажу.

Реестровое ПО почти лишилось льготы по НДС (но обошлось)

IT-отрасль отстояла право на льготу по лицензированию программных продуктов, включенных в Реестр отечественного ПО, без НДС. Честно говоря, сложно сказать, как отрасль смогла бы выжить в случае отмены льготы.

У IT-компаний, как известно, почти нет входящего НДС от поставщиков, ведь большая часть затрат — это зарплаты работников. Простое увеличение цен на 22% еще никогда не делало софт еще более привлекательным для потенциальных покупателей. А без повышения цен появление НДС для IT-компаний эквивалентно вводу щедрого оборотного налога.

Итого — НДС для IT пока нет, но совмещать статус IT-компании и льготы инновационной компании (например, резидента Сколково) уже не получится. Социальные взносы растут в любом случае, и с этой реальностью мы будем работать уже с января 2026 г.

Товарные знаки стали дороже (опять)

С 3 октября 2025 года активно внедряем китайскую практику в подходы к регистрации российских товарных знаков. Именно, теперь регистрировать бренды нужно «точечно», выбирая конкретные указания товаров и услуг для регистрации. Зарегистрировать «по старинке», для полного списка товаров и услуг в классе уже вряд ли получится — ведь, для надежности, стоимость каждой позиции в классе у нас теперь почти в два раза дороже, чем в КНР (500 рублей у нас, против 27 юаней, т.е. примерно 300 рублей, в Поднебесной).

Хорошая новость — патентным троллям, попившим немало крови у честных предпринимателей, тоже станет сложнее регистрировать товарные знаки «для всего сразу». Как знать, возможно, практика покупки пары услуг по 1-2 млн руб. постепенно отойдет в прошлое. Или, чего нельзя исключать, просто стоимость покупки повысится в несколько раз.

Штрафы выросли в два раза

Максимальный размер компенсации в фиксированном размере, выплачиваемой за нарушение товарного знака (или патента) — с 4 января 2026 года вырос с 5 до 10 млн руб. Правила о «расчетной» компенсации — в размере двукратной стоимости товаров — сохранились. Однако, чтобы защитить нарушителей с незначительной маржой, введено право суда на изменение способа расчета компенсации сообразно фактическим обстоятельствам нарушения.

Есть и еще одна хорошая новость для тех, кто «в первый раз» и по незнанию нарушил интеллектуальные права (такое случается, увы). Если вы ненароком нарушили права на несколько объектов — например, на три объекта авторского права и товарный знак — расчетный размер компенсации не будет превышать двукратную стоимость товаров. Небольшое послабление для тех, кто неосторожно закупил игрушки «Синий трактор» у неавторизованного поставщика.

Аннулирование «ушедших» знаков стало нормой

С весны 2022 года, ознаменовавшейся массовыми и громкими объявлениями о том, что очередная компания ушла из России, истекли заветные три года. А значит, если кто-то покинул рынок, то теперь он теряет свои товарные знаки — в связи с достижением общего срока неиспользования длительностью три года, что делает возможным аннулирование товарного знака.

Что это значит для рынка? Объективное окно возможностей для российских компаний, заинтересованных в регистрации «красивых» товарных знаков, прежде полностью «занятых» иностранными игроками. Чего стоит один иск Яндекса против Ягуар Ленд Ровер, с целью аннулирования пары десятков товарных знаков, содержащих элемент «Ровер».

Слова для брендов закончились, почти совсем

Это и раньше чувствовалось, но теперь похоже на состоявшийся факт. В начале 2024 года количество зарегистрированных товарных знаков в России перевалило за 1 млн, а в 2025 году приблизилось к 1,2 млн ед. Неудивительно, что все привлекательные слова в основных товарных и услуговых категориях уже заняты. Плотно-плотно.

Мы даже сделали по этому поводу формальное исследование на данных Национального корпуса русского языка. Цифры подтвердили наши смутные подозрения — 94% наиболее частотных существительных уже зарегистрировано в качестве товарных знаков. Остается выдумывать что-то новенькое, и скорее всего — не входящее в словарь русского языка

Русский язык приобрел новый вес, даже для табличек

Товарные знаки получили новое значение для индивидуализации бизнеса. Теперь потребителю нельзя предоставлять на иностранном языке практически никакую информацию — вплоть до табличек OPEN и COFFEE, будьте любезны заменить на ОТКРЫТО и КОФЕ.

Хорошая новость — товарные знаки все так же остаются индульгенцией от русификации. И если вы хотите сохранить англоязычную вывеску — еще есть все шансы успеть до марта 2026 года, когда все англоязычные таблички решительно исчезнут с витрин российского бизнеса. А если нет, угадайте, что вам за это будет?

Нейросетей стало больше (как и рисков от их использования)

ИИ ведет победное шествие по всем областям человеческой жизни. Мы с ним генерируем тексты, картинки, пишем обзоры (и нет, этот обзор написан человеком), создаем видео — и тут нас поджидает неприятность. Не секрет, что ИИ обучается на массиве ранее созданных текстов, изображений, метаданных и т.п. И при генерации он может создавать произведения, похожие на произведения известных художников или писателей.

А еще ИИ учится на массивах данных, включающих известные бренды и товарные знаки. Поэтому, кроме нередкого нарушения авторских прав, сгенерированные с помощью ИИ объекты запросто могут нарушать права на товарные знаки. Так и может случиться, что очень дешевая и классная картинка для обложки вашего курса станет причиной значимого штрафа. Будьте осторожны, если ИИ-продукт предполагается массово использовать в производстве — проверяйте возможные риски использования товарных знаков в конечных материалах. Например, сгенерировали забавную картинку с маскотом из Fallout, а его изображение — это действующий российский товарный знак. Примеров можно привести много.

Телефонные звонки теперь нужно маркировать — товарными знаками, конечно же

Одна проблема — пока не совсем понятно, как. Формально ситуация простая и понятная — чтобы потребитель не путался, компании обязали маркировать исходящие звонки с указанием, что это за компания. Технически, однако, все оказалось не так-то просто.

Мобильные операторы и до 1 сентября 2025 г. брали за маркировку исходящих вызовов плату, и успешно справлялись с маркировкой. Проблема возникла с номерами стационарной телефонной связи — всем известными 8-800, 8-495 и другие городские коды. Пока промаркировать их не получается, но и штрафов за не-маркировку тоже пока нет. В рамках подготовки, разумно проверить, есть ли у вас товарные знаки, подходящие для установления маркировки — а там, возможно, и технические затруднения разрешатся.

Китайских заявителей стало еще больше

Точная статистика еще не подведена, но по ощущениям, на российском рынке регистрации интеллектуальных прав в 2025 году все так же царствовали китайские заявители. Это не в первый раз — граждане КНР обогнали россиян по темпам заявочной активности уже в 2024 году.

Если российские селлеры не хотят оказаться в положении вечно блокируемых на российских же маркетплейсах — самое время задуматься о том, как этого не допустить. При двукратной разнице в темпах роста по самым «прикладным» объектам —промобразцам и полезным моделям — имеющийся задел отрыва в абсолютном количестве регистрации скоро себя исчерпает.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские изобретатели подали более 400 заявок на патенты.