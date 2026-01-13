Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес ПроБизнес

Патентным троллям в России стало сложнее регистрировать товарные знаки

Дата:

Практически все привлекательные слова в основных товарных и услуговых категориях уже заняты

CEO IT-компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина рассказала о том, что произошло в сегменте интеллектуальной собственности на российском рынке в 2025 году:

CEO IT-компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина

— В 2025 году в сфере интеллектуальной собственности было много ярких событий. В моих итогах года — 9 событий, 9 трендов, которые существенно повлияют и на 2026 год. О них я и расскажу.

Реестровое ПО почти лишилось льготы по НДС (но обошлось)

IT-отрасль отстояла право на льготу по лицензированию программных продуктов, включенных в Реестр отечественного ПО, без НДС. Честно говоря, сложно сказать, как отрасль смогла бы выжить в случае отмены льготы.

У IT-компаний, как известно, почти нет входящего НДС от поставщиков, ведь большая часть затрат — это зарплаты работников. Простое увеличение цен на 22% еще никогда не делало софт еще более привлекательным для потенциальных покупателей. А без повышения цен появление НДС для IT-компаний эквивалентно вводу щедрого оборотного налога.

Итого — НДС для IT пока нет, но совмещать статус IT-компании и льготы инновационной компании (например, резидента Сколково) уже не получится. Социальные взносы растут в любом случае, и с этой реальностью мы будем работать уже с января 2026 г.

Товарные знаки стали дороже (опять)

С 3 октября 2025 года активно внедряем китайскую практику в подходы к регистрации российских товарных знаков. Именно, теперь регистрировать бренды нужно «точечно», выбирая конкретные указания товаров и услуг для регистрации. Зарегистрировать «по старинке», для полного списка товаров и услуг в классе уже вряд ли получится — ведь, для надежности, стоимость каждой позиции в классе у нас теперь почти в два раза дороже, чем в КНР (500 рублей у нас, против 27 юаней, т.е. примерно 300 рублей, в Поднебесной).

Хорошая новость — патентным троллям, попившим немало крови у честных предпринимателей, тоже станет сложнее регистрировать товарные знаки «для всего сразу». Как знать, возможно, практика покупки пары услуг по 1-2 млн руб. постепенно отойдет в прошлое. Или, чего нельзя исключать, просто стоимость покупки повысится в несколько раз.

Штрафы выросли в два раза

Максимальный размер компенсации в фиксированном размере, выплачиваемой за нарушение товарного знака (или патента) — с 4 января 2026 года вырос с 5 до 10 млн руб. Правила о «расчетной» компенсации — в размере двукратной стоимости товаров — сохранились. Однако, чтобы защитить нарушителей с незначительной маржой, введено право суда на изменение способа расчета компенсации сообразно фактическим обстоятельствам нарушения.

Есть и еще одна хорошая новость для тех, кто «в первый раз» и по незнанию нарушил интеллектуальные права (такое случается, увы). Если вы ненароком нарушили права на несколько объектов — например, на три объекта авторского права и товарный знак — расчетный размер компенсации не будет превышать двукратную стоимость товаров. Небольшое послабление для тех, кто неосторожно закупил игрушки «Синий трактор» у неавторизованного поставщика.

Аннулирование «ушедших» знаков стало нормой

С весны 2022 года, ознаменовавшейся массовыми и громкими объявлениями о том, что очередная компания ушла из России, истекли заветные три года. А значит, если кто-то покинул рынок, то теперь он теряет свои товарные знаки — в связи с достижением общего срока неиспользования длительностью три года, что делает возможным аннулирование товарного знака.

Что это значит для рынка? Объективное окно возможностей для российских компаний, заинтересованных в регистрации «красивых» товарных знаков, прежде полностью «занятых» иностранными игроками. Чего стоит один иск Яндекса против Ягуар Ленд Ровер, с целью аннулирования пары десятков товарных знаков, содержащих элемент «Ровер».

Слова для брендов закончились, почти совсем

Это и раньше чувствовалось, но теперь похоже на состоявшийся факт. В начале 2024 года количество зарегистрированных товарных знаков в России перевалило за 1 млн, а в 2025 году приблизилось к 1,2 млн ед. Неудивительно, что все привлекательные слова в основных товарных и услуговых категориях уже заняты. Плотно-плотно.

Мы даже сделали по этому поводу формальное исследование на данных Национального корпуса русского языка. Цифры подтвердили наши смутные подозрения — 94% наиболее частотных существительных уже зарегистрировано в качестве товарных знаков. Остается выдумывать что-то новенькое, и скорее всего — не входящее в словарь русского языка

Русский язык приобрел новый вес, даже для табличек

Товарные знаки получили новое значение для индивидуализации бизнеса. Теперь потребителю нельзя предоставлять на иностранном языке практически никакую информацию — вплоть до табличек OPEN и COFFEE, будьте любезны заменить на ОТКРЫТО и КОФЕ.

Хорошая новость — товарные знаки все так же остаются индульгенцией от русификации. И если вы хотите сохранить англоязычную вывеску — еще есть все шансы успеть до марта 2026 года, когда все англоязычные таблички решительно исчезнут с витрин российского бизнеса. А если нет, угадайте, что вам за это будет?

Нейросетей стало больше (как и рисков от их использования)

ИИ ведет победное шествие по всем областям человеческой жизни. Мы с ним генерируем тексты, картинки, пишем обзоры (и нет, этот обзор написан человеком), создаем видео — и тут нас поджидает неприятность. Не секрет, что ИИ обучается на массиве ранее созданных текстов, изображений, метаданных и т.п. И при генерации он может создавать произведения, похожие на произведения известных художников или писателей.

А еще ИИ учится на массивах данных, включающих известные бренды и товарные знаки. Поэтому, кроме нередкого нарушения авторских прав, сгенерированные с помощью ИИ объекты запросто могут нарушать права на товарные знаки. Так и может случиться, что очень дешевая и классная картинка для обложки вашего курса станет причиной значимого штрафа. Будьте осторожны, если ИИ-продукт предполагается массово использовать в производстве — проверяйте возможные риски использования товарных знаков в конечных материалах. Например, сгенерировали забавную картинку с маскотом из Fallout, а его изображение — это действующий российский товарный знак. Примеров можно привести много.

Телефонные звонки теперь нужно маркировать — товарными знаками, конечно же

Одна проблема — пока не совсем понятно, как. Формально ситуация простая и понятная — чтобы потребитель не путался, компании обязали маркировать исходящие звонки с указанием, что это за компания. Технически, однако, все оказалось не так-то просто.

Мобильные операторы и до 1 сентября 2025 г. брали за маркировку исходящих вызовов плату, и успешно справлялись с маркировкой. Проблема возникла с номерами стационарной телефонной связи — всем известными 8-800, 8-495 и другие городские коды. Пока промаркировать их не получается, но и штрафов за не-маркировку тоже пока нет. В рамках подготовки, разумно проверить, есть ли у вас товарные знаки, подходящие для установления маркировки — а там, возможно, и технические затруднения разрешатся.

Китайских заявителей стало еще больше

Точная статистика еще не подведена, но по ощущениям, на российском рынке регистрации интеллектуальных прав в 2025 году все так же царствовали китайские заявители. Это не в первый раз — граждане КНР обогнали россиян по темпам заявочной активности уже в 2024 году.

Если российские селлеры не хотят оказаться в положении вечно блокируемых на российских же маркетплейсах — самое время задуматься о том, как этого не допустить. При двукратной разнице в темпах роста по самым «прикладным» объектам —промобразцам и полезным моделям — имеющийся задел отрыва в абсолютном количестве регистрации скоро себя исчерпает.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские изобретатели подали более 400 заявок на патенты. 

Фото и материал предоставлены пресс-службой компании «Онлайн Патент». Базовая иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Актуальный разговор

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Все материалы

Рубрики : Бизнес ПроБизнес

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : товарный знак патент нейросеть НДС маркировка бренд

1
0
0
Предыдущая статья
За мошенничество с «Пушкинской картой» осуждены трое новосибирцев

В Новосибирске буксуют проекты фудшеринга, лишнюю еду продолжают выбрасывать

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске большинство производственных и торговых компаний, а также частных лиц на регулярной основе выбрасывают большое количество еды. Infopro54 выяснил, что сейчас происходит с региональными проектами фудшеринга, и есть ли вероятность, что ритейл и общепит станет чаще раздавать излишнюю еду.

Одно из последних исследований, посвященных теме продовольственных потерь в России, было проведено в 2025 году фондом Х5 «Выручаем». Вот некоторые результаты этого исследования: в школьных столовых индекс несъедаемости составляет 54%; больше всего еды выбрасывают домохозяйства – 71% пищевых отходов на свалках это именно их «заслуга». Потери происходят также на этапе производства, продажи продуктов, приготовления и реализации еды в общепите. Всего в стране образуется около 42 миллионов тонн пищевых отходов. Общий совокупный показатель потерь авторы исследования оценили в 41,3%. В такой ситуации эксперты считают крайне важным устранение регуляторных барьеров и институциональную поддержку фудшеринга.

Читать полностью

Проверят всех младенцев: региональная программа неонатального скрининга принята в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Правительство Новосибирской области утвердило региональную программу расширенного неонатального скрининга на 2026–2030 годы. Ее ключевой задачей является достижение показателя младенческой смертности к 2030 году до 3,8 случая на 1000 родившихся живыми. Для этого не менее 95% новорожденных в области должны обследоваться на врожденные и наследственные заболевания. Младенцы с выявленными заболеваниями будут поставлены на диспансерное наблюдение для получения патогенетической терапии лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания, подчеркивается в программе.

В рамках скрининга с 2020 по 2024 годы наиболее часто встречаемым заболеванием, которое выявлялось у новорожденных в регионе, является врожденный гипотиреоз — 37 пациентов. За указанный период также выявлены 24 младенца с фенилкетонурией, 18 — с адреногенитальным синдромом, 4 — с муковисцидозом, 5 — с галактоземией.

Читать полностью

Суд арестовал имущество новосибирского застройщика Джулая на 600 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

Октябрьский районный суд Новосибирска наложил арест на имущество застройщика и экс-депутата горсовета Новосибирска Алексея Джулая. Прокуратура настаивала на аресте  имущества, которое находится в собственности шести компаний: ООО «Дискус Строй», ООО «Дискус плюс», ООО «ТО-М», ООО «Меркурий», ООО «Спецконтроль» и ООО «Новосибирский рыбзавод». Его совокупная стоимость составляла 1.3 млрд рублей.

Однако Джулай заявил, что такое решение поставит крест на достройке уже начатых домов, так как их завершение идет за счет продажи имущества.

Читать полностью

Мальчик, который выжил и всем дал заработать: в Новосибирске стало больше квестов и концертов, связанных с Гарри Поттером

Автор: Мария Гарифуллина

Новогодние каникулы в Новосибирске прошли под знаком волшебства, магии и Хогвартса. В тематических мероприятиях по мотивам вселенной «Гарри Поттера» приняли участие тысячи новосибирцев. Эта «магия», как показывают комментарии экспертов, — не просто временный ажиотаж, а отражение глубокого психологического и культурного запроса молодого поколения.

Во время праздников «Локомотив-Арена» на два дня стала местом притяжения для поттероманов благодаря симфоническому шоу «Новый год в Хогвартсе» от Imperial Orchestra. Более сотни музыкантов исполняли саундтреки из всех фильмов саги. Хоккейный клуб «Сибирь» провел матч с омским «Авангардом», оформленный по мотивам вселенной «Гарри Поттера»: со специальным выпуском клубной газеты «Сибирский пророк», Злым Снеговиком в роли Хагрида, облаченными в мантии девушками, которые чистят лед, и болельщиками в тематических костюмах. Кроме специальных мероприятий, приуроченных к праздникам, в городе есть несколько постоянно действующих «поттерианских» локаций: музей, посвященный истории Гарри Поттера, и квесты (как минимум четыре от разных организаторов). Есть еще десятки других активностей на эту же тему. Бизнесмены говорят, что со временем интерес к «мальчику, который выжил» только растет.

Читать полностью

Новосибирская область превысила запланированный дефицит бюджета

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года в бюджет Новосибирской области поступило 301,7 млрд рублей при плане в 327 млрд, то есть по доходам он исполнен на 91,7%. Об этом министр финансов региона Виталий Голубенко сообщил на оперативном совещании в правительстве.

По расходам исполнение бюджета составило 353,3 млрд рублей при плане 343,8 млрд.

Читать полностью

Для отельеров Новосибирска 2025 год можно сравнить с американскими горками

Руководитель отдела продаж Double Tree by Hilton Novosibirsk Мария Головичева прокомментировала в блоге Hotel Advisors, каким был 2025-й для отельного бизнеса Новосибирска:

— Подводя итог 2025 года для отельного бизнеса Новосибирска, его можно сравнить с американскими горками: неожиданно, очень быстро и резко — но в итоге всё-таки весело.

Читать полностью
Актуальный разговор

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Бизнес ПроБизнес

Патентным троллям в России стало сложнее регистрировать товарные знаки

Право&Порядок

За мошенничество с «Пушкинской картой» осуждены трое новосибирцев

Власть Общество

Свыше 260 детей умерли за год в Новосибирской области

Бизнес Общество

В Новосибирске буксуют проекты фудшеринга, лишнюю еду продолжают выбрасывать

Общество

В 2026 году пенсионные баллы обойдутся новосибирцам дороже

Власть Медицина Общество

Проверят всех младенцев: региональная программа неонатального скрининга принята в Новосибирске

Общество

Глава Союза отцов Новосибирской области высказался о запрете самодельных зимних горок

Общество

Адреса пунктов приема новогодних елок объявлены в Новосибирске

Общество

В Новосибирске впервые провели молебен против абортов

Бизнес

Суд арестовал имущество новосибирского застройщика Джулая на 600 млн рублей

Власть Общество

Размер детского пособия пересмотрели в Новосибирской области

Власть Общество

Население Новосибирской области сократилось почти на 15 тысяч за четыре года

Власть

Праздники прошли, морозы наступают: что обсудили в правительстве

Бизнес Власть

Новосибирская область превысила запланированный дефицит бюджета

Общество

Самый длинный пригородный поезд в стране запустили в Новосибирске

Общество

Строительство первого медресе в Новосибирске продлили до 2026 года

Бизнес Туризм

Для отельеров Новосибирска 2025 год можно сравнить с американскими горками

Бизнес Технологии

Михаил Пясковский: Кооперация предприятий России по Гособоронзаказу требует особого учета

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности