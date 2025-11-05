В России зарегистрировали товарные знаки «Спрайт» и «Кока-Кола»

Американская компания The Coca-Cola Company, прекратившая свою деятельность в России после начала специальной военной операции (СВО), зарегистрировала в Роспатенте товарные знаки «Кока-Кола» и «Спрайт».

Как отмечает ТАСС, 23 апреля 2025 года компания подала две заявки на товарные знаки. Знаки зарегистрированы на 10 лет в одном классе международной классификации товаров и услуг — это фруктовые безалкогольные напитки, содовая вода и эссенции для приготовления таких напитков. Согласно данным Роспатента, Coca-Cola также получит право производить пиво под этим брендом.

Напомним, в марте 2022 года компания Coca-Cola заявила о приостановке своей деятельности в России из-за событий вокруг Украины. В июне она сообщила, что прекратит продажу и производство популярных международных брендов, таких как Coca-Cola, Sprite и Fanta, в России. Однако напитки бренда по-прежнему можно найти в российских магазинах. Их завозят из других стран.

Руководитель практики по защите интеллектуальных прав АБ «Гребнева и партнеры» Андрей Колесников рассказывал редакции Inforpo54 о том, что российское законодательство позволяет любому заинтересованному лицу, которое хочет использовать обозначение, бренд, дублирующий товарный знак ушедшей с отечественного рынка компании, сделать это, но только через три года после ее ухода. Многие иностранные компании ушли с рынка РФ в 2022 году, а значит, в 2025-м появляется возможность заявить о прекращении товарного знака в связи с его неиспользованием в течение трех лет.

Ранее редакция сообщала о том, что американский бренд одежды зарегистрировал товарный знак в Новосибирске. С момента ухода из РФ только к новосибирским предпринимателям компания подала в суд около 130 исков.