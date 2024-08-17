Спецназ ОДКБ провел масштабные учения по борьбе с террористами под Новосибирском

На полигоне «Горный» (Новосибирская область) коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ под руководством Росгвардии отработали действия по борьбе с терроризмом в рамках учения «Кобальт-2024».

Спецназовцы из Российской Федерации, республик Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Кыргызской Республики в условиях, максимально приближенных к боевым, совершенствовали навыки проведения специальной операции, в которой были задействованы бронетехника, спецавтотранспорт, беспилотные летательные аппараты и боевая авиация, рассказали в пресс-службе Росгвардии. Штаб руководства из числа представителей стран-членов ОДКБ отработал вопросы планирования спецоперации и организации управления действиями подразделений. Для руководства специальной операцией был развернут полевой пункт управления.

Подводя итоги специального учения «Кобальт-2024», Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов дал высокую оценку действиям сотрудников и военнослужащих специальных подразделений и отметил важность таких мероприятий в общей системе подготовки частей и подразделений, входящих в состав КСОР ОДКБ, отметили в Росгвардии.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском военном институте Росгвардии выпустили 250 офицеров.