Спецтехника пошла по левому ходу тоннеля нового моста в Новосибирске

Готовность первого из двух путепроводов тоннельного типа нового мостового перехода через Обь составляет почти 90%.

Как сообщает ГК «ВИС», на левом участке дороги уже уложен слой асфальтобетона, и по нему можно проехать специальной технике. По правой стороне дороги рабочие укладывают выравнивающий слой и наносят гидроизоляцию. Асфальтобетонное покрытие будет выполнено, когда установятся благоприятные погодные условия.

На левобережной транспортной развязке продолжается работа по строительству съездов. Рабочие приступили к возведению подпорной стенки съезда №3 на улице Ватутина и к бетонированию фундаментов павильонов надземных пешеходных переходов.

В районе улицы Широкой ведутся работы по модернизации участка канализационного трубопровода диаметром 900 мм. Цель этих работ — увеличить пропускную способность системы водоотведения, что позволит обеспечить стабильное отведение сточных вод, снизит риск возникновения аварий и продлит срок службы инфраструктуры.

В связи с проведением работ на данном участке проезжей части, движение на этом участке временно перекрыто для обеспечения безопасности дорожного движения.

Четвёртый мост в Новосибирске готов на 98%. Эстакада основного хода выполнена на 95%, а левобережная и правобережная развязки — на 73% и 95% соответственно. сообщают в ГК «ВИС».

Ранее редакция сообщала о том, что Группе ВИС не удалось продлить срок строительства четвертого моста в Новосибирске. Концессионер пытался через суд доказать, что условия концессионного соглашения нарушены не по его вине.