«Спекулянтам в нынешней ситуации надо давать по шеям»

— Что можно сказать после двух недель жестких санкций, введенных в отношении России? Экономика нашей страны, оказывается, была в неплохой форме! Но сейчас макроэкономическая стабильность нарушена, мы выходим из зоны комфорта. Международные платежи невозможны, остановился импорт, возникли параллельные рынки доллара. Официальная инфляция составляет уже более 12%, судя по всему, если не предпринимать специальных мер, это только начало. Мы видим действия Центробанка по стабилизации курса доллара и ограничениям движения валюты.

Повышение цен является нормальным ответом рынка на шоки экономики. Мы перестроимся, найдем новых поставщиков. Есть множество прекрасных российских производителей, у них появляется шанс. Но от многих позиций, увы, нам придется отказаться. Что касается спекулянтов, то в такой ситуации им надо давать по шеям. Во многом рост цен носит просто необъяснимый характер.

Баланс между бизнесом и спекуляцией — это, конечно, дело этики, но необоснованно поднимать цены в два раза — точно спекуляция. Думаю, многие люди в этой ситуации хотят заработать, но это очень некрасиво. Да и спроса на такие товары тоже не будет. Рынок быстро выравнивает такие «всплески». А регулирование монополий — дело государства. Но оно при этом должно запустить механизм субсидирования развития, удержать такие предприятия от упадка. Думаю, у государства сейчас достаточно полномочий и сил для этого. Есть ФАС, ФНС, Роспотребнадзор — органы власти, которые должны регулировать ситуацию.

В реальном секторе, кстати, уже начинается административное давление на крупных производителей металлов. Власть пытается контролировать наценки в торговых сетях. Пока меры адекватные, нет жесткого диктата, национализаций и т. п. При этом становится очевидно, что мы НЕ двигаемся в сторону плановой экономики. Когда будет создан Госплан и Госкомцен, доля госпредприятий составит 99%, можно будет говорить о восстановлении плановой экономики. Пока идет монетарное и легкое административное регулирование. Надеюсь, этого хватит.

Думаю, что у нас есть пара месяцев, чтобы принять новый план экономического развития. На мой взгляд, в первую очередь он должен включать мощные экономические стимулы для всех экономических субъектов. В такой ситуации необходимо снижать налоговое бремя на бизнес, научится списывать задолженности. Нужна сильная программа государственных инвестиций в критически важные сферы производства и инфраструктуры. Рынок финансирования сегодня не работает, поэтому функцию инвестора должно взять на себя государство. Возможно, провести специальный заем у населения. Главное, чтобы инвестиции осуществлялись под символические ставки. О прибыли на какое-то время большинству придется забыть.