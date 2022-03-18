Загрузка Новосибирского вертолётного завода расписана на три года вперед

Санкции, связанные с проведением военной операции на Украине, не сказались на работе АО «Новосибирский авиаремонтный завод» (АО «НАРЗ»). Об этом заявил мэр Анатолий Локоть во время визита на новосибирское предприятие.

— Для нас очень важно, как чувствует себя новосибирская промышленность в условиях жёсткого санкционного прессинга, который объявлен в нашей стране. В частности, корпорация «Вертолёты России», которая представлена очень известным предприятием — вертолётно-ремонтным заводом. Заказчиками выступают не только российские, но и зарубежные компании. Наши вертолёты серии Ми-8/17 и Ми-26(Т) широко разошлись по миру, у них есть сроки эксплуатации, сроки обслуживания, ремонта, и всё это происходит на нашем заводе. Во время посещения предприятия я убедился, что все цеха заполнены машинами, работа по их ремонту продолжается. Несмотря на то что предприятие и в целом корпорация попали под санкционные действия, мы видим, что оно работает уверенно, ритмично и с оптимизмом смотрит в будущее. Для нас это имеет огромное значение, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Сейчас в цехах завода на разных этапах ремонта находятся 24 вертолёта. Один из них проходит лётные испытания, поясняет пресс-центр мэрии. По словам управляющего директора АО «НАРЗ» Игоря Киямова, работа у предприятия расписана до конца года. Запчасти, используемые при ремонте, российского производства, поэтому проблем с поставкой нет. Кроме того, часть деталей заводчане изготавливают сами.

АО «Новосибирский авиаремонтный завод» холдинга «Вертолёты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») создавался на базе авиамастерских, эвакуированных из Москвы во время Великой Отечественной войны. Предприятие осуществляет техническое обслуживание, капитальный ремонт и модернизацию всех модификаций гражданских и военных вертолётов серии Ми-8/17 и Ми-26(Т), а также их систем и агрегатов. Кроме того, на заводе проходят обучение специалисты из Индии, Перу, Египта, Венесуэлы, КНР, Армении и ряда других стран. В штате АО «НАРЗ» — более 600 человек.