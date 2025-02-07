На повторные торги выставлены долги экс-руководителя «Сибавтобана»

Конкурсный управляющий ООО «Сибавтобан» Дмитрий Шипков объявил повторные торги по продаже права требования на сумму более 1,9 млрд рублей к учредителю и бывшему руководителю компании Андрею Мороцкому. Они пройдут в марте 2025 года в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. Начальная цена лота — 60,3 млн рублей.

Напомним, Андрей Мороцкий был учредителем и руководителем новосибирской дорожно-строительной организации «Сибавтобан», которая являлась застройщиком Бугринского моста, Северного и Восточного обходов в Новосибирске, а также генподрядчиком по строительству участка дороги Дубки — Левадки на обходе Симферополя в Республике Крым.

Летом 2019 года компания признана банкротом по требованию строительной фирмы «Спецтрансстрой» из-за долга 3,2 млн рублей. Имущество «Сибавтобана» было выставлено на торги.

В январе 2022 года Арбитражный суд Новосибирской области (резолютивная часть судебного акта объявлена 27 декабря 2021 года) признал Мороцкого несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура реализации имущества. В декабре 2024 года конкурсный управляющий объявил первые торги по продаже права требования к предпринимателю. Начальная цена лота тогда составляла 67 млн рублей. Торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

По данным Контур.Фокус, ООО «Сибавтобан» образовано в марте 2001 года в Новосибирске. Уставной капитал компании — 60 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — «Строительство автомобильных дорог и автомагистралей». Единственным владельцем компании является Андрей Мороцкий. До 2016 года владельцем контрольного пакета было АО «Сибмост» (в мае 2019-го в отношении компании введена процедура наблюдения). Конкурсный управляющий — Дмитрий Шипков. Чистый убыток ООО «Сибавтобан» в 2023 году составил 291 млн рублей (в 2022 году — 29 млн рублей). По данным на 25.12.2024 у организации имеется задолженность по налогам и сборам в размере 52,88 млн рублей. Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 28 октября 2024 года процедура конкурсного производства в отношении компании продлена до 19 февраля 2025 года.

Ранее редакция сообщала, что счета и имущество новосибирского «СпецТрансСтроя» арестованы.