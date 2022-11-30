Спрос на автозапчасти на онлайн-площадках продолжает расти

На первом месте по востребованности запчасти для тормозной системы — тормозные диски, колодки. Повышенный интерес к этой категории объясняется тем, что люди не готовы жертвовать своей безопасностью, поэтому в первую очередь приобретают запчасти для поддержания авто в исправном состоянии. На втором месте по популярности — шины и диски, на третьем — автокосметика и химия.

— В первую очередь рост спроса связан с сокращением количества предложений оригинальных запчастей на рынке. Параллельный импорт, который должен решить задачу с поставками, постепенно налаживается, но пока удовлетворяет лишь незначительную часть спроса, — комментирует руководитель категории «Запчасти» на «Авито» Александр Куроптев. — Мы видим, что активный интерес к российскому рынку проявляют азиатские производители, в частности, производители комплектующих из Китая. Не только потому, что в этой стране производится большое количество аналогов европейских, японских и американских автомобилей, но и потому, что в последние годы китайские автомобили занимают всё более прочные позиции на наших дорогах, и для их обслуживания люди сразу покупают оригинальные запчасти.

По его оценке, на рынке предложение, а вслед за ним и спрос, сейчас смещаются в сторону деталей-аналогов. Иностранные производители ищут каналы реализации, а онлайн-платформы способны стать для них хорошим плацдармом для развития продаж в России.

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