Долг перед «Газпромом» оставил без тепла жителей Советского района

Задолженность ФГУП УЭВ перед структурами «Газпрома» стала причиной похолодания в домах жителей Советского района Новосибирска. Об этом сообщает депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус по итогам встречи с директором ФГУП УЭВ Дмитрием Бурденко.

— Температура на выходе из станции опускалась до 88 градусов, что недопустимо при такой холодной погоде, — пишет депутат в соцсети. — В результате температура в квартирах снижалась до 16—17 градусов. Почему это произошло? По сути, причина — в наличии большого долга ФГУП УЭВ перед «Газпромом». В 2019 году он составлял 381 млн рублей, к концу 2022 года должен составить 225 млн. При этом в программе реструктуризации долга — жесткие условия по ограничению потребления газа. Дмитрий Николаевич (Бурденко. — Ред.) заверил меня в том, что в дальнейшем ситуаций, аналогичных той, которая имела место, не будет. Приняты вполне определенные решения об отмене этих ограничений.

— Новосибирская область получает на эти цели до 2 млрд рублей и потом передает в теплоснабжающие организации через муниципальные бюджеты, — напоминает Наталья Пинус. — Деньги получают теплоснабжающие предприятия Бердска, Искитима, других муниципальных образований. Но почему-то Новосибирск исключен из этого постановления. Включение Новосибирска в постановление 66-П позволило бы «заводить» деньги не только на компенсацию задолженности ФГУП УЭВ, но и на модернизацию системы теплоснабжения Советского района и всего Новосибирска. Начали работать с этим вопросом.

Как сообщает Наталья Пинус, согласно постановлению областного правительства теплоснабжающим организациям полагается субсидия, получаемая из муниципальных бюджетов.

Напомним, что на некоторое время без тепла остались жители не только Советского, но и Дзержинского района в результате аварии на теплотрассе 28 ноября. Как сообщали в мэрии Новосибирска, на следующие сутки последствия аварии были устранены.

В то же время, по информации еще одного депутата горсовета Новосибирска — Антона Картавина, проблемы с теплом в домах наблюдаются в разных районах города.

— Уже неделю жители Новосибирска жалуются на холод в своих квартирах, — пишет депутат в своем телеграм-канале. — Несмотря на положительные заявления СГК перед отопительным сезоном становится понятно, что первые серьезные холода опять привели к поломкам. Проблемы наблюдаются по всем районам города.

Со своей стороны, в ООО «Сибирская генерирующая компания» называют еще ряд причин похолодания в домах новосибирцев:

низкий потенциал сохранения тепла у дома;

нужна дорегулировка внутридомового оборудования;

недостаточные параметры подачи тепла.

— Если в квартире холодно, рекомендуем сделать заявку в управляющую компанию, которая обслуживает дом, — сообщают в СГК. — Специалисты УК самостоятельно или с привлечением наших сотрудников отрегулируют режимы теплоподачи.

По информации ресурсоснабжающей организации, в отопительный сезон действуют следующие температурные нормативы для помещений: гостиная и столовая — от +20 до +24, угловая комната — от +22 до +26, санузел и ванная комната — от +18 до +28, гардеробная, кладовая и коридор — от +14 до +20. Ночью (с полуночи и до 5 утра) допустимо снижение температуры, но не более чем на 3 градуса от норматива.

Ранее редакция сообщала о мероприятиях «Газпром межрегионгаз Новосибирск» по сокращению задолженности всех категорий потребителей.