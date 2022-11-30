Долг перед «Газпромом» оставил без тепла жителей Советского района

Задолженность ФГУП УЭВ перед структурами «Газпрома» стала причиной похолодания в домах жителей Советского района Новосибирска. Об этом сообщает депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус по итогам встречи с директором ФГУП УЭВ Дмитрием Бурденко.
— Температура на выходе из станции опускалась до 88 градусов, что недопустимо при такой холодной погоде, — пишет депутат в соцсети. — В результате температура в квартирах снижалась до 16—17 градусов. Почему это произошло? По сути, причина — в наличии большого долга ФГУП УЭВ перед «Газпромом». В 2019 году он составлял 381 млн рублей, к концу 2022 года должен составить 225 млн. При этом в программе реструктуризации долга — жесткие условия по ограничению потребления газа. Дмитрий Николаевич (Бурденко. — Ред.) заверил меня в том, что в дальнейшем ситуаций, аналогичных той, которая имела место, не будет. Приняты вполне определенные решения об отмене этих ограничений.
— Новосибирская область получает на эти цели до 2 млрд рублей и потом передает в теплоснабжающие организации через муниципальные бюджеты, — напоминает Наталья Пинус. — Деньги получают теплоснабжающие предприятия Бердска, Искитима, других муниципальных образований. Но почему-то Новосибирск исключен из этого постановления. Включение Новосибирска в постановление 66-П позволило бы «заводить» деньги не только на компенсацию задолженности ФГУП УЭВ, но и на модернизацию системы теплоснабжения Советского района и всего Новосибирска. Начали работать с этим вопросом.
В то же время, по информации еще одного депутата горсовета Новосибирска — Антона Картавина, проблемы с теплом в домах наблюдаются в разных районах города.
— Уже неделю жители Новосибирска жалуются на холод в своих квартирах, — пишет депутат в своем телеграм-канале. — Несмотря на положительные заявления СГК перед отопительным сезоном становится понятно, что первые серьезные холода опять привели к поломкам. Проблемы наблюдаются по всем районам города.
Со своей стороны, в ООО «Сибирская генерирующая компания» называют еще ряд причин похолодания в домах новосибирцев:
— Если в квартире холодно, рекомендуем сделать заявку в управляющую компанию, которая обслуживает дом, — сообщают в СГК. — Специалисты УК самостоятельно или с привлечением наших сотрудников отрегулируют режимы теплоподачи.
По информации ресурсоснабжающей организации, в отопительный сезон действуют следующие температурные нормативы для помещений: гостиная и столовая — от +20 до +24, угловая комната — от +22 до +26, санузел и ванная комната — от +18 до +28, гардеробная, кладовая и коридор — от +14 до +20. Ночью (с полуночи и до 5 утра) допустимо снижение температуры, но не более чем на 3 градуса от норматива.
Ранее редакция сообщала о мероприятиях «Газпром межрегионгаз Новосибирск» по сокращению задолженности всех категорий потребителей.
Фото автора
Рубрики :
Регионы:
Теги :