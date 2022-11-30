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Долг перед «Газпромом» оставил без тепла жителей Советского района

  • 30/11/2022, 16:26
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задолженность за газ
Сейчас ситуация нормализовалась, но чтобы она не повторилась, теплоснабжающей организации необходимо прописать субсидию.

Задолженность ФГУП УЭВ перед структурами «Газпрома» стала причиной похолодания в домах жителей Советского района Новосибирска. Об этом сообщает депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус по итогам встречи с директором ФГУП УЭВ Дмитрием Бурденко.

Температура на выходе из станции опускалась до 88 градусов, что недопустимо при такой холодной погоде, пишет депутат в соцсети. В результате температура в квартирах снижалась до 1617 градусов. Почему это произошло? По сути, причина — в наличии большого долга ФГУП УЭВ перед «Газпромом». В 2019 году он составлял 381 млн рублей, к концу 2022 года должен составить 225 млн. При этом в программе реструктуризации долга жесткие условия по ограничению потребления газа. Дмитрий Николаевич (Бурденко. Ред.) заверил меня в том, что в дальнейшем ситуаций, аналогичных той, которая имела место, не будет. Приняты вполне определенные решения об отмене этих ограничений.

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Как сообщает Наталья Пинус, согласно постановлению областного правительства теплоснабжающим организациям полагается субсидия, получаемая из муниципальных бюджетов.

Новосибирская область получает на эти цели до 2 млрд рублей и потом передает в теплоснабжающие организации через муниципальные бюджеты, напоминает Наталья Пинус. Деньги получают теплоснабжающие предприятия Бердска, Искитима, других муниципальных образований. Но почему-то Новосибирск исключен из этого постановления. Включение Новосибирска в постановление 66-П позволило бы «заводить» деньги не только на компенсацию задолженности ФГУП УЭВ, но и на модернизацию системы теплоснабжения Советского района и всего Новосибирска. Начали работать с этим вопросом.

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Напомним, что на некоторое время без тепла остались жители не только Советского, но и Дзержинского района в результате аварии на теплотрассе 28 ноября. Как сообщали в мэрии Новосибирска, на следующие сутки последствия аварии были устранены.

В то же время, по информации еще одного депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина, проблемы с теплом в домах наблюдаются в разных районах города.

Уже неделю жители Новосибирска жалуются на холод в своих квартирах, пишет депутат в своем телеграм-канале. Несмотря на положительные заявления СГК перед отопительным сезоном становится понятно, что первые серьезные холода опять привели к поломкам. Проблемы наблюдаются по всем районам города.

Со своей стороны, в ООО «Сибирская генерирующая компания» называют еще ряд причин похолодания в домах новосибирцев:

  • низкий потенциал сохранения тепла у дома;
  • нужна дорегулировка внутридомового оборудования;
  • недостаточные параметры подачи тепла.

Если в квартире холодно, рекомендуем сделать заявку в управляющую компанию, которая обслуживает дом, — сообщают в СГК. — Специалисты УК самостоятельно или с привлечением наших сотрудников отрегулируют режимы теплоподачи.

По информации ресурсоснабжающей организации, в отопительный сезон действуют следующие температурные нормативы для помещений: гостиная и столовая от +20 до +24, угловая комната от +22 до +26, санузел и ванная комната от +18 до +28, гардеробная, кладовая и коридор от +14 до +20. Ночью (с полуночи и до 5 утра) допустимо снижение температуры, но не более чем на 3 градуса от норматива.

 

Ранее редакция сообщала о мероприятиях «Газпром межрегионгаз Новосибирск» по сокращению задолженности всех категорий потребителей.

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : теплоснабжающая организация субсидия задолженность за газ


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