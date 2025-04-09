Из Новосибирска возобновляют прямые рейсы в Грузию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways вновь будет перевозить сибиряков в солнечную Грузию без пересадок. Прямые регулярные рейсы в Тбилиси запускают из аэропорта Толмачево с 15 апреля 2025 года. Время в пути составит всего 4 часа 20 минут. Об этом рассказали в пресс-службе «Толмачёво».

Перелеты будут осуществляться на воздушном судне Boeing 737-500. Из расписания следует, что рейсы из столицы Сибири будут осуществляться два раза в неделю.

Прямые рейсы из Новосибирска в Тбилиси могут стать для сибирских путешественников еще одним способом посетить Европу. Рейсы стыкуются с направлениями в такие города, как Париж, Милан, Ницца, Ларнака, Берлин, Амстердам и Вена, — прокомментировали в Толмачево.

Напомним, прямое сообщение между Новосибирском и Тбилиси было прервано осенью 2019 года после вступления в силу указа президента Владимира Путина о временном запрете перелетов между Россией и Грузией. В сентябре 2024 года Georgian Airways уже пыталась возобновить прямые перелеты из Толмачево в Грузию.

Ранее редакция сообщала о том, что туристическая программа Новосибирск – Мьянма в 2024 году провалилась. Рейсами авиакомпании воспользовались в 15 раз меньше пассажиров, чем планировалось.