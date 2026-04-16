Новосибирская область вошла в топ-5 по отказам в автокредитах в России

В марте текущего года Новосибирская область заняла пятое место среди регионов России по доле отказов в автокредитах. Об этом проинформировали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Пять первых мест по количеству отказов в выдаче автокредитов заняли регионы Сибири:

Иркутская область — 87,4% отказов, что на 1,2 процентных пункта меньше, чем в марте прошлого года.

Алтайский край — 85,7% отказов, что оказалось на 3,3 п.п. ниже прошлогодних показателей.

Красноярский край — 85,55% отказов, что представляет собой снижение на 2,4 п.п. по сравнению с предыдущим годом.

Кемеровская область — 83,2% отказов, что на 3,8 п.п. меньше, чем в марте прошлого года.

Новосибирская область — 82,9% отказов, что на 3 п.п. ниже по сравнению с предыдущим годом.

В десятку также вошли Омская и Тюменская области, а также Краснодарский край, Ростовская область и Республика Крым.

В России процент отказов по автокредитам достиг 78,3%.

— Несмотря на некоторое снижение в феврале-марте 2026 года, доля отказов по заявкам на автокредиты остается на высоком уровне. Банки, в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, не спешат повышать свой аппетит к риску. С другой стороны, снижения ключевой ставки до нынешнего уровня пока недостаточно для возвращения на рынок автокредитования большинства заемщиков хорошего кредитного качества, — отмечает Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ .

