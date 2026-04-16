Yandex Zen RuTube
Новосибирская область вошла в топ-5 по отказам в автокредитах в России

Автор: Артем Рязанов

В регионе одобряют лишь каждую пятую заявку

В марте текущего года Новосибирская область заняла пятое место среди регионов России по доле отказов в автокредитах. Об этом проинформировали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Пять первых мест по количеству отказов в выдаче автокредитов заняли регионы Сибири:

  • Иркутская область — 87,4% отказов, что на 1,2 процентных пункта меньше, чем в марте прошлого года.
  • Алтайский край — 85,7% отказов, что оказалось на 3,3 п.п. ниже прошлогодних показателей.
  • Красноярский край — 85,55% отказов, что представляет собой снижение на 2,4 п.п. по сравнению с предыдущим годом.
  • Кемеровская область — 83,2% отказов, что на 3,8 п.п. меньше, чем в марте прошлого года.
  • Новосибирская область — 82,9% отказов, что на 3 п.п. ниже по сравнению с предыдущим годом.

В десятку также вошли Омская и Тюменская области, а также Краснодарский край, Ростовская область и Республика Крым.

В России процент отказов по автокредитам достиг 78,3%.

— Несмотря на некоторое снижение в феврале-марте 2026 года, доля отказов по заявкам на автокредиты остается на высоком уровне. Банки, в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, не спешат повышать свой аппетит к риску. С другой стороны, снижения ключевой ставки до нынешнего уровня пока недостаточно для возвращения на рынок автокредитования большинства заемщиков хорошего кредитного качества, — отмечает Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ .

Ранее редакция сообщала о том, что ФАС предлагает изменить расчет тарифов на техосмотр автомобилей.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Новосибирская «Сибирь» подписала новые контракты с вратарями

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский ХК «Сибирь» 15 апреля 2026 года сообщил о продлении контрактов с двумя вратарями, что свидетельствует о выполнении ранее заявленных планов по сохранению основного состава.

Официальные источники «Сибири» информируют, что клуб заключил контракты с двумя 28-летними голкиперами — Антоном Красоткиным и Михаилом Бердиным. Красоткин будет выступать за команду на протяжении трёх лет, а срок контракта с Бердиным составляет два года.

Стало известно, когда отреставрируют новосибирскую ТЭЦ-1 и что в ней разместят

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске названы сроки начала противоаварийных и реставрационных работ на здании ТЭЦ-1 — первой крупной электростанции города. Она давно уже не используется по своему прямому назначению, два года назад СГК продала её ГК «СибирьИнвест». Infopro54 поговорил с руководителем компании, которая сейчас занимается столетним зданием ТЭЦ.

Новосибирская ТЭЦ-1 (первоначальное название — Новониколаевская электростанция) была построена в рамках реализации плана ГОЭЛРО — плана электрификации России. Первый камень в фундамент ТЭЦ-1 был заложен 10 мая 1924 года. По этому поводу в Новониколаевске состоялся многотысячный митинг, на котором присутствовал председатель ЦИК СССР Михаил Калинин. ТЭЦ-1 была открыта в марте 1926 года и проработала до 1964 года, после этого была реконструирована под котельную. Статус памятника истории зданию был присвоен в 1960 году. До 2024 года объект находился в ведении энергетиков. Обсуждение судьбы этого памятника несколько раз выносилось в публичную плоскость: высказывались разные идеи о том, как и за чей счёт провести реновацию. В итоге на это решился частный инвестор.

Синоптики предсказывают резкие перепады температуры в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Весной этого года природа региона решила продемонстрировать свой характер. Специалисты Западно-Сибирского Гидрометцентра подготовили прогноз на ближайшие дни, который предвещает значительные колебания температуры, достигающие почти 30 градусов.

В четверг, 16 апреля, жителям Новосибирска не стоит ожидать прихода весны. Температура поднимется лишь до незначительного плюса — +1... -4 градусов. В восточных районах области возможен мокрый снег, а порывы северо-западного ветра достигнут 16 метров в секунду.

Суд обязал власти Сузунского района увеличить маневренный фонд

Автор: Оксана Мочалова

В Сузунском районе Новосибирской области местные власти обязали создать больше временного жилья для людей из аварийных домов. Такое решение вынес районный суд после проверки прокуратуры.

Выяснилось, что в распоряжении администрации есть всего четыре помещения маневренного фонда. Это те квартиры, которые дают людям на время, пока их основное жилье ремонтируют или расселяют. При этом в районе уже признаны аварийными шесть многоквартирных домов. В них живут 64 человека.

В хозяйствах карантинных районов под Новосибирском идет вторая волна дезинфекции

Автор: Юлия Данилова

Первая дезинфекция в хозяйствах, которые вошли в карантинную зону по пастереллезу, уже проведена. Сейчас идет вторая: в ЛПХ и сельхозорганизациях. Об этом на заседании комитета по АПК сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

— В ряде сёл при завершении второй дезинфекции сняты ветеринарные посты, —подчеркнул он.

Манга, манхва, маньхуа: книжные магазины Новосибирска регистрируют рост спроса на азиатские комиксы

Автор: Мария Гарифуллина

Российские онлайн-платформы («Литрес», «RuStore») в апреле опубликовали данные о росте спроса на азиатские комиксы. Речь идет о статистике в целом по стране, без региональной детализации. Infopro54 решил выяснить, как продается манга в новосибирских книжных магазинах.

Полки с азиатскими комиксами есть во многих магазинах, как сетевых, так и независимых. По наблюдениям журналиста Infopro54, если книжный продает такую продукцию, то там обязательно есть сотрудник, который по-настоящему в теме, и он увлеченно дает советы ценителям манги (японские комиксы), манхвы (корейские комиксы), маньхуа (китайские комиксы). Рост интереса к азиатскому контенту начался не в этом году и не в прошлом. На манге, говорят эксперты, выросло как минимум одно поколение российских читателей. И сейчас эти комиксы помогают книжной рознице остаться на плаву.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

