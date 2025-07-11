Перед предприятиями ОПК Новосибирска замаячил призрак конверсии

Понимают, к чему готовиться

Россия может сократить бюджетные расходы на оборону, рост которых стал одной из причин увеличения темпов инфляции, — сейчас ведомства обсуждают эти планы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Минске в конце июня.

Президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП), генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин напомнил, что эту тему президент РФ поднимал еще во время Петербургского международного экономического форума, который прошел в Санкт-Петербурге в середине июня

— На мой взгляд, о конверсии заговорили вовремя, хотя можно было и раньше. Многие предприятия ОПК сейчас набрали сотрудников, чтобы увеличить выпуск продукции. Люди работают в две-три смены. Снижение гособоронзаказа приведет к сокращению выпуска продукции, и быстро перейти на гражданский сектор не получится. У многих промышленников производства узко заточены под оборонку, — заявил он.

По словам Карпекина, если ГОЗ будет снижаться, то большинство новосибирских предприятий испытают существенные трудности. Он не исключил сокращения численности рабочих, отметив, что «через это все уже проходили».

— Например, завод им. Чкалова за последние годы несколько раз сокращал, а потом набирал рабочих. И таких волн было несколько, — вспоминает эксперт.

Эта информация напрягла руководителей новосибирских компаний и предприятий, работающих с гособоронзаказом. В разговоре с корреспондентом Infopro54 они высказывали опасения, что сокращение ГОЗ может спровоцировать панику на рынке труда, так как на предприятиях ОПК в Новосибирской области работают около 60 тысяч человек.

— Вопрос конверсии нужно поднимать через профессиональные сообщества, обсуждать меры господдержки. Промедление опаснее: если заводы начнут банкротиться хаотично, социальные последствия для Новосибирска будут тяжелее, чем управляемая конверсия.

Критика конверсии может быть воспринята как «слабость» перед санкциями, а упоминание конкретных заводов привлечет внимание OFAC (США), — отмечали собеседники редакции.

Напомним, по итогам 2024 года «оборонка» стала одним из ключевых драйверов роста экономики Новосибирской области.

Загрузка максимальная

В Минпромторге Новосибирской области в ответ на запрос Infopro54 отметили, что экономическая модель предприятий оборонно-промышленного комплекса базируется на выполнении задания по производству и поставке продукции, производящейся в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации и имеющей ограниченный рынок сбыта. Финансовое обеспечение такого задания происходит за счет средств федерального бюджета и под контролем федеральных органов власти.

— В настоящее время предприятия ОПК Новосибирской области имеют максимальную загрузку по исполнению ГОЗ, информацией по снижению ГОЗ Минпромторг Новосибирской области не располагает, — подчеркнули в ведомстве.

Согласно перечню поручений президента Российской Федерации от 05.12.2016 №Пр-2346, перед предприятиями ОПК была поставлена задача к 2025 году увеличить долю высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем выпуске предприятий до 30%, а к 2030 году — до 50%.

— Эта работа проходит не так гладко, как хотелось бы, в силу отличий продукции, выпускаемой по ГОЗ, от гражданской. Работа с гособоронзаказом четко прописана в законе. Как и финансирование, ценообразование жестко контролируется, ответственность, в том числе по «смежникам», замкнута в единый контур. Деньги по заказам ОПК — меченные, их нельзя использовать для выпуска гражданской продукции. На гражданском рынке действует рыночное ценообразование, — говорит Сергей Карпекин.

Однако в Минпромторге заявили, что промышленные предприятия ОПК региона, выпускающие гражданскую продукцию, постоянно расширяют ассортимент и активно осваивают освободившиеся рынки. Так, АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток» (один из ведущих в стране разработчиков и производителей интегральных схем, фотоприемных устройств и датчиков) планирует выпускать электронную компонентную базу для гражданских нужд автомобильной промышленности, промышленной автоматизации, систем безопасности и электропитания — привели пример в ведомстве. Эффективные решения по переходу на производство гражданской продукции также есть у филиала ПАО ОАК «Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова» (авиастроение).

Напомним, в апреле 2025 года стало известно, что одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России — новосибирское АО НПО «ЛУЧ» — возводит новые корпуса.

Направления конверсии

Говоря о сферах применения компетенций, накопленных новосибирскими предприятиями ОПК, в гражданской сфере, в Минпромторге отметили, что они могут использовать свой опыт и технологии в производстве гражданской продукции в различных отраслях в соответствии с конъюнктурой рынка, включая медицину, энергетику, транспорт, потребительские товары и космическую промышленность.

Так, например, предприятия ОПК Новосибирской области могли бы наладить выпуск и использовать технологии и материалы, разработанные для оборонной промышленности в:

разработке и производстве медицинского оборудования, протезов, имплантов, лекарств, а также материалов с заданными свойствами, используемых в медицине;

создании новых источников энергии, оборудования для энергетической инфраструктуры, энергоэффективных технологий, а также разработке материалов для атомной энергетики и возобновляемых источников энергии;

разработке и производстве новых видов транспортных средств (например, электромобилей, поездов на магнитной подушке), а также компонентов и систем для них, включая двигатели, системы управления и безопасности;

разработке и производстве высокотехнологичного оборудования для различных отраслей промышленности, включая добычу полезных ископаемых, металлургию, машиностроение и т.д.

Сергей Карпекин полагает, что на гражданском рынке проще всего будет найти свою нишу новосибирским производителям электроники.

— Но в любом случае предприятиям будет тяжело, так как практика ценообразования в ГОЗ не работает на гражданском рынке. Это два разных мира. Предприятиям нужно самим искать покупателей, и не факт, что это удастся сделать на внутреннем рынке. Нужно выходить на внешний, а здесь возникает вопрос, связанный с продукцией двойного назначения, санкциями и невозможностью обеспечить эти поставки, — поясняет собеседник редакции.

Чтобы переориентировать на гражданские рельсы производство сложных приборов, систем, и т.д., нужно заниматься НИОКРами, поиском ниш, а часто и полной перестройкой технологии производства продукции.

— Не забывайте, что к продукции военного назначения предъявляются очень жесткие требования, и ключевое — надежность, а для этого используются сложные технологии защиты от агрессивной окружающей среды. Наши предприятия научились выращивать кристаллы для смартфонов, которые выдержат ядерный удар и будут работать в космосе, но такой смартфон можно будет унести только вдвоем. Для гражданской продукции подобная надежность и защита не требуются, но ее производство будет идти по совсем другим стандартам конструкторской документации, под которые придется создавать отдельное производство — а это сотни миллионов, если не миллиарды рублей. Кроме того, необходимо будет проводить переобучение персонала. В Новосибирске я пока не видел ярких примеров такой полномасштабной конверсии, — констатирует Карпекин.

Впрочем, президент МАРП напоминает, что многие новосибирские предприятия входят в состав крупных федеральных холдингов.

— Надеюсь, что головные структуры найдут возможность использовать мощности промышленных площадок после того, как цели СВО будут достигнуты. Я знаю, что такие задачи есть, они прорабатываются, — подчеркнул он.

Рука помощи

По просьбе редакции в Минпромторге пояснили, какую поддержку сегодня может оказать государство предприятиям для перехода на производство гражданской продукции. В частности, в государственной программе Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением правительства региона от 28.07.2015 №291-п, предусмотрены следующие меры поддержки:

Компенсация затрат на приобретение нового оборудования субъектам деятельности в сфере промышленности (50% от стоимости затрат, но не более 10,0 млн рублей). На 2025 год на эти цели предусмотрены 30 млн рублей. Возмещению подлежат затраты за период не более двух лет на оборудование (не старше трех лет).

субъектам деятельности в сфере промышленности (50% от стоимости затрат, но не более 10,0 млн рублей). На 2025 год на эти цели предусмотрены 30 млн рублей. Возмещению подлежат затраты за период не более двух лет на оборудование (не старше трех лет). Научно-производственным центрам предусмотрено возмещение части затрат по проведению комплекса работ по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР). Возмещению подлежат затраты по проекту за период не более двух лет в сумме до 50% от стоимости инновационного проекта, но не более 5 млн рублей. В 2025 году запланированы 40 млн рублей на возмещение части затрат по проведению комплекса работ по созданию новых материалов, технологий, опытных образцов (опытных партий) инновационной высокотехнологичной продукции. Возмещению подлежат затраты по проекту за период не более двух лет, в том числе заработная плата.

— Возмещение по НИОКР могут получить организации, осуществляющие комплекс научно-исследовательских, экспериментальных, опытно-конструкторских и технологических работ по созданию новых видов материалов, технологий, опытных образцов изделий, их испытанию и сертификации в целях дальнейшего использования при производстве конкурентоспособной инновационной продукции, зарегистрированной на территории Новосибирской области и не являющиеся производителем подакцизных товаров, — подчеркнули в ведомстве.

До 5 млн рублей можно получить на возмещение части затрат по приобретению специального исследовательского, опытно-экспериментального оборудования и приборов в сумме до 50% от стоимости инновационного проекта.

в сумме до 50% от стоимости инновационного проекта. Организациям медицинской промышленности на 2025 год предусмотрены 3 млн рублей на возмещение части затрат на проведенные доклинические (в том числе технические и/или токсикологические) и/или клинические испытания/исследования медицинских изделий, лекарственных средств и медицинских технологий. Возмещению подлежат затраты по проекту за период не более двух лет в сумме до 50% от стоимости инновационного проекта, но не более 2,6 млн рублей.

В Минпромторге также отметили программы Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области по предоставлению льготных займов. Фонд может предоставлять льготные займы на финансирование проектов, направленных на

импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции гражданского назначения в сумме от 5 до 100 млн рублей по ставке от 3-5% годовых на срок до пяти лет по десяти программам («Проекты развития», «Комплектующие изделия», «Цифровизация промышленности», «Лизинговые проекты», «Производительность труда», «Проекты лесной промышленности» и т.д.).

— Воспользоваться мерами государственной поддержки могут предприятия региона, ведущие свою деятельность в сфере промышленности, в том числе предприятия ОПК, выпускающие гражданскую продукцию, на конкурсной основе в соответствии с условиями и порядками конкурсов, — подчеркнули в Минпромторге.

Сергей Карпекин считает, что у предприятий может быть востребована господдержка для запуска новой продукции, открытия новых технологических линий.

— Некоторые промышленники уже прорабатывают такие проекты. Но вопрос не в мерах поддержки. Главное — найти тот продукт, который можно перевести на конверсию, грамотно оценить его потенциальную востребованность на рынке, конкурентные преимущества технологий ОПК в гражданских целях. Если кто-то придумает, условно, как сделать из страшной ракеты веселый фейерверк, он будет на коне. Те же «хаммеры» изначально были броневиками, но сейчас их довольно много гоняет по Новосибирску. Для этого с машин производитель снял броню, изменил немного кузов — и по всему миру нашлись те люди, кто их покупает, — рассуждает он.

По наблюдению Карпекина, сейчас многие новосибирские предприятия приводят в порядок свои корпуса, проводят модернизацию производственных площадок и ищут консультантов для выхода на рынок гражданской продукции, который живет по законам спроса и предложения, а также крайне конкурентен.

Ранее редакция сообщала о том, что в промышленности Новосибирской области звучат тревожные звоночки.