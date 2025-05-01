Средний возраст легковых авто сибиряков достиг почти 19 лет

В 2025 году средний возраст автомобилей в Сибири составляет 18,9 года. Такие данные приводят эксперты аналитического агентства «Автостат». Это на 3,4 года больше среднероссийского показателя — 15,5 года. Для сравнения, 6 лет назад (в 2019 году) средний возраст автопарка в округе составлял 16,3 года.

Кроме Сибирского федерального округа, средний возраст парка выше общероссийского на Юге и Северном Кавказе (15,9 и 16,5 года соответственно). А самые возрастные автомобили ставятся на учёт на Дальнем Востоке — 21,9 года.

В четырех округах средний возраст парка, напротив, ниже, чем в целом по стране. Самый «молодые» автомобили «обитают» в Центральном федеральном округе (13,9 года), в Приволжском ФО (14,1 года), на Северо-Западе (14,5 года) и на Урале (15 лет).

По данным портала «Дром», средняя стоимость купленных авто в Новосибирской области в первом квартале снизилась на 9% и составила 1,1 миллиона рублей. При этом продажи машин в регионе снизились на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Подержанные авто потеряли 12% покупателей, а новые — 37%.

В пятерку самых популярных у новосибирцев моделей по итогам квартала вошли Toyota Corolla (средняя цена — 537 тысяч рублей), Toyota Camry (1,6 миллион рублей), «Лада 2107» (158 тысяч рублей), «Лада 2114 Самара» (224 тысяч рублей) и Subaru Forester (1 миллион рублей).

Ранее редакция сообщала, что Минтранс предложил приравнять электросамокатчиков к водителям авто.