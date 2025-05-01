ЦИК сохранил число одномандатных округов в НСО для выборов в Госдуму

Центризбирком (ЦИК) сформировал границы 225 одномандатных округов, от которых предстоит избираться половине депутатов Госдумы в 2026 году. Четыре из них по-прежнему находятся в Новосибирской области: Новосибирский, Центральный, Искитимский и Барабинский.

В состав Новосибирского округа включены Железнодорожный, Заельцовский и Калининский районы города Новосибирска; город Обь; Венгеровский, Северный, Татарский, Убинский и Чановский муниципальные округа; Колыванский, Куйбышевский, Кыштовский, Усть-Таркский, Чистоозерный муниципальные районы, а также часть Новосибирского муниципального района (Криводановский сельсовет, Кубовинский сельсовет, Кудряшовский сельсовет, Мочищенский сельсовет и Станционный сельсовет). Он насчитывает 540 373 избирателей.

В Центральный одномандатный избирательный округ вошли Дзержинский, Октябрьский и Центральный районы Новосибирска, рабочий поселок Кольцово, Маслянинский муниципальный округ, Болотнинский район, Мошковский район, Тогучинский район, Черепановский район, а также Барышевский, Березовский, Каменский, Новолуговской, Плотниковский, Раздольненский сельсоветы Новосибирского района. Округ насчитывает 559 976 избирателей.

На Искитимский одномандатный избирательный округ приходится 521 089 избирателей. В него вошли Бердск, Искитим, Первомайский и Советский районы Новосибирска, Карасукский и Сузунский муниципальные округа, Баганский район, Искитимский район, Кочковский район, Краснозерский район, Ордынский район, а также поселок Краснообск и сельсоветы Боровской, Мичуринский и Морской.

В Барабинский одномандатный округ вошли Кировский и Ленинский районы Новосибирска, Доволенский муниципальный округ, Барабинский район, Здвинский район, Каргатский район, Коченевский район, Купинский район и Чулымский район. Кроме того, к нему отнесены Верх-Тулинский сельсовет, Толмачевский сельсовет, Ярковский сельсовет. По подсчетам ЦИК — 558 847 избирателей.

Стоит отметить, что в двух соседних регионах количество округов сокращено. Так, в Алтайском крае их останется три (вместо четырех). Ликвидируется Рубцовский избирательный округ (№40 в действующей схеме). В настоящее время его представляет в Госдуме РФ коммунист Мария Прусакова.

В Томской области число одномандатных округов предложено сократить с двух до одного. То есть, границы региона будут совпадать с границами округа.

Действующая схема была утверждена еще в 2015 году. Согласно законодательству, она действовала в течение 10 лет.

Стоит отметить, что в феврале 2025 года в Новосибирской области утвердили новую схему для выборов в областной парламент.

Ранее редакция сообщала, что большинство действующих новосибирских депутатов заявились на праймериз. Двое решили перейти из горсовета в Заксобрание, а трое старожилов, похоже, совсем уходят из политики.