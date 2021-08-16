Срочный микрокредит без отказа в компании «Акшамат»

Компания «Акшамат» предлагает взять срочно деньги на карту без звонков, с оптимальными сроками возврата займы. Заявку можно подать безлично, для этого даже из дома выходить необязательно.

Быстрое оформление кредита на сайте

Удобнее всего оформлять кредит на сайте микрофинансовой организации. Собирать многочисленные документы не потребуется. Вопрос решится быстро, ведь «Акшамат» https://akshamat.kz/aktau/kredit-onlayn-v-aktau/ выдвигает минимум требований к заемщику. Деньги поступят на карту в тот же день. Подавляющая часть заявок одобряются. Для постоянных клиентов действуют особые, более привлекательные условия.

Требования к заемщику и условия возврата

Перечень требований к гражданам, желающим оформить микрокредит небольшой:

Возраст от 21 года до 60 лет. Наличие паспорта. Казахское гражданство или вид на жительство.

Не удастся взять кредит только в том случае, если уже имеется активный займ, оформленный в компании «Акшамат».

Чтобы подать заявку, зарегистрируйтесь на сайте и внесите данные в имеющуюся форму. Сфотографируйтесь, действуя по инструкции, приложите снимок удостоверения личности.

Все внесенные в форму данные нужно в обязательном порядке проверить, чтобы убедиться в отсутствии ошибок.

Одно из преимуществ сотрудничества с компанией «Акшамат» https://akshamat.kz заключается в удобных способах погашения займа. Для этого можно приехать в офис лично и воспользоваться терминалом Qiwi. Еще один возможный вариант предполагает дистанционное внесение средств на счет компании. Деньги поступают в течение 3-х рабочих дней.

Компания «Акшамат» делает процесс кредитования легким и удобным. Займ может получить любой гражданин Казахстана. Компания выдает денежные средства взаймы на короткие сроки и на более гибких условиях в сравнении с банками.

Предоставлять справки, подтверждающие уровень доходов и прибегать к поручительству нет необходимости. Это прекрасное решение для тех, кому финансы требуются в срочном порядке. Многие банки отказывают заемщикам в материальной помощи, при обращении в компанию «Акшамат» подобного не случится.

Чтобы финансы поступили на карточку, достаточно зарегистрироваться на сайте и заполнить мини-анкету. Услуга доступна всем гражданам Казахстана старше 21 года.

Денежные средства взаймы под проценты реально получить даже тем, у кого кредитная история подпорчена. Одобряется больше 85% заявок. Своевременный возврат долга является действенным способом улучшения отрицательной кредитной истории.

С каждым клиентом заключается официальный договор, в котором прописываются условия получения и погашения займа: процентная ставка, сроки.

Деньги в займы можно получить на любые нужды, например, на ремонт машины или покупку горящей путевки. Отчитываться, куда они будут потрачены, нет необходимости.

Решайте временные финансовые проблемы при помощи компании «Акшамат».