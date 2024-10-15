Минобрнауки предложило перенести на год срок сдачи «СКИФ» под Новосибирском

Министерство науки и высшего образования РФ предложило внести поправки в указ президента России о мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований и соответствующей инфраструктуры от 2019 года (Указ №356) и сдвинуть сроки сдачи трех из восьми научных центров, входящих в нацпроект «Наука и университеты». Одним из них является проект класса «мегасайенс» — «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), который строится в наукограде Кольцово.

СКИФ должны были ввести в эксплуатацию к 31 декабря 2024 года. Министерство предлагает перенести срок реализации до 31 декабря 2025 года (на один год).

Согласно пояснительной записке замминистра науки и высшего образования Денис Секиринский объяснил задержки уникальностью и строительной сложностью проекта. Кроме того, на сроки строительства, по словам автора документа, повлияла необходимость доработки проектных решений из-за просадки грунта.

При этом, Секиринский подчеркнул, что крайний срок запуска линейного ускорителя источника синхротронного излучения в СКИФе остается прежним — до 31 декабря 2024 года.

Он добавил, что при создании СКИФа было импортозамещено более 30 позиций оборудования, часть из них были уникальными. Так, ученые Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) разработали клистрон — мощный высокочастотный усилитель, который необходим для работы линейных ускорителей электронов и позитронов (коллайдеров, синхротронов и других). Без него реализация проекта ЦПК «СКИФ» была бы невозможна. До сих пор клистроны производили лишь три страны в мире — Япония, США и Франция.

В начале июля ТАСС, со ссылкой на директора Института катализа СО РАН Валерия Бухтиярова, сообщал, что в Сибирском отделении РАН допускают, что мегапроект Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) может быть готов к промышленному использованию только через два года.

А в августе 2024 года бывший министр строительства региона Алексей Колмаков рассказывал журналистам, что строительство ЦПК «СКИФ» идет с отставанием от первоначального графика.

— Санкции все-таки имеют отношение к переносу сроков. На сроки влияет нехватка рабочих рук на наших стройках, плюс удорожание стройматериалов. Эти проблемы есть и никуда не делись. Нам приходится корректировать сметы и проектные решения. Это большая серьезная техническая работа. Мы ей занимаемся почти на каждом объекте, — отмечал он.

Напомним, Центр коллективного пользования «СКИФ» — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+» строится в новосибирском наукограде Кольцово и представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения во множестве областей — химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, гуманитарных науках. Также «СКИФ» поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий.

Для строительства СКИФ из федерального бюджета в 2023 году было выделено 17 млрд рублей, в 2024 — еще 14 млрд. Практически половина этих средств — стоимость оборудования, которое создается силами отечественных разработчиков.

Ранее редакция сообщала, что дорогу к синхротрону СКИФ обновляют в рамках нацпроекта БКД. Она была построена в 80-х годах прошлого века для доступа к дачам, при этом земляное полотно формировалось с минимальными стандартами и толщиной покрытия.