Стала известна стоимость создания центра переработки электроники в Новосибирске

Строительство в Новосибирске центра по переработке отходов электрического и электронного оборудования (ОЭЭО) обойдется более чем в 1,1 миллиарда рублей. Его мощность составит 36 тысяч тонн в год, а запуск запланирован на 2028 год.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на ППК «Российский экологический оператор», этот центр может стать крупнейшим в Сибирском федеральном округе по переработке ОЭЭО. В настоящее время идет процесс выбора земельного участка для реализации проекта. В РЭО также рассматривают возможность предоставления льготного финансирования проекту.

В перспективе планируется перерабатывать до 80% образующихся в регионе отходов. По оценке РЭО, сейчас в регионе образуется 45 тыс. тонн отходов электрического и электронного оборудования в год.

Напомним, что соглашение о реализации данного проекта было подписано в июне 2024 года между региональными властями, «Российским экологическим оператором» (РЭО) и АО «Акрон холдинг» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Отмечалось, что правильная переработка отходов электрического и электронного оборудования даст возможность получить ценные материалы, которые можно использовать в производстве новой продукции. Таким образом произойдет и снижение зависимости от импорта сырья. Кроме того, осуществление проекта обеспечит и новые рабочие места.

В планах ГК «Акрон Холдинг» было развитие комплексной инфраструктуры, которая связана с сортировкой, переработкой электронных отходов и производства конечной продукции из вторресурсов.

Ранее редакция сообщала о том, что на рынке раздельного сбора отходов в Новосибирске формируется монополист.