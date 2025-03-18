Coca-Cola, произведенная в Новосибирске, может появиться на российских прилавках

В начале этой недели многие российские торговые сети получили предложение о поставках напитков под брендом Coca-Cola. При этом уточняется, что данная торговая марка зарегистрирована в Южной Осетии компанией ООО «Кока-Кола Компани».

Предлагает сетям эту газировку новосибирская компания ООО «ПКВ», которая производит недорогие напитки с газом LOCA, передает «Коммерсант». Этикетка напитка почти полностью скопирована с оригинальной, пишет издание, ссылаясь на презентацию, разосланную компанией ритейлу. В ходе рекламного ролика подтверждается и тот факт, что данная продукция является абсолютно легальной. Издание не исключает, что «ПКВ» также может заняться выпуском напитка под брендом Coca-Cola. На момент публикации материала редакции Infopro54 не удалось дозвониться до руководства компании.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «ПКВ» (PCV LIMITED LIABILITY COMPANY) зарегистрирована в Новосибирской области в 2023 году. Ее директором и учредителем является Константин Муравьев. Согласно ОКВЭД, компания имеет право на пять видов деятельности, в том числе оптовую и розничную торговлю напитками, производство сидра и прочих плодовых вин, а также безалкогольных напитков, включая упакованные питьевые воды. Чистый убыток компании за 2023 год составил 16 тысяч рублей.

Добавим, в феврале появилась информация, что на российский рынок может вернуться Coca-Cola. Об этом сообщал Mash со ссылкой на свои источники. По данным издания, компания планировала возобновить производство газированных напитков на тех же заводах, где оно осуществлялось до ухода с российского рынка. Кроме того, в феврале появилась информация, что в Роспатент пришла заявка от некой компании ООО «Кока-Кола Компани» из Южной Осетии о регистрации товарного знака Coca Cola.

Напомним, правообладателем брендов Coke и Coca-Cola в России является американская The Coca-Cola Company. Исключительное право владения этими торговыми марками сохраняется за компанией до 2032 года.

Coca-Cola HBC объявила о прекращении производства и продаж напитков под брендами Coca-Cola Company в России в июне 2022 года. В августе компания поменяла название на «Добрый Cola». Кроме того, изменения затронули известные газированные напитки Fanta, Schweppes и Sprite. В марте на прилавках Новосибирска появилась продукция бренда из Китая.

Ранее редакция сообщала о том, что Coca-Cola и Fanta из Китая начали продавать в Новосибирске.