Стали известны новые даты концертов SHAMAN в Новосибирске

Стали известны новые даты концертов SHAMAN «Я русский» в Новосибирске. Информация об изменении графика выступлений Ярослава Дронова опубликованы на сайте «Артисты Звезды». Согласно обновлениям, концерт SHAMAN состоится 29 января во Дворце культуры железнодорожников и 30 января в «Доме учёных» в Академгородке.

Стоимость билетов на сайте «Артисты Звезды» указана от 2000 рублей. Однако купить их невозможно в виду отсутствия в продаже.

Ранее редакция сообщала о переносе концертов SHAMAN’а в Новосибирске на неопределенный срок. Певец должен был выступить 14 и 15 декабря. Об этом SHAMAN сам сообщал поклонникам в своем Телеграме.