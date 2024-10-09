Новосибирск занял третье место в списке городов России по нецензурной брани

Новосибирск занял третье место в рейтинге самых ругающихся городов России. Ранее это место занимал Краснодар. Этот рейтинг был составлен digital-агентством «Интериум» на основе ежегодного анализа социальных сетей и публикаций.

— В текущем году эксперты агентства отметили значительные изменения по сравнению с прошлогодними результатами, — говорится в сообщении агентства.

В этом году первое место занимает Москва, опередив прошлогоднего лидера — город Дно Псковской области. Санкт-Петербург, культурная столица России, занимает вторую позицию, так как жители этого города используют ненормативную лексику в два раза реже, чем москвичи.

Индекс вычислен на основе среднего количества нецензурных слов, используемых пользователями социальных сетей в течение дня.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск вошел в топ регионов России по росту числа покупок на маркетплейсах.